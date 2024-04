‘Sex and The City’ está de volta, e a Geração Z não está preparada

Os usuários do Zoom que assistem 'Sex and the City' na Netflix já mencionam histórias 'problemáticas' Foto: HBO

A clássica comédia de Nova York acaba de começar a ser transmitida na Netflix, expondo as aventuras picantes e sexistas de Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda a uma nova geração, muitas das quais nem sequer haviam nascido quando a série estreou em 1998 ou quando terminou em 2004.

E não tenho certeza se todos os meus colegas do Zoom estão prontos para viajar no tempo para uma época em que aparentemente ninguém se importava com a apropriação cultural ou piadas gays. Sem mencionar um personagem que casualmente admira Donald Trump.

Próximo Donald Trump

Mas o nome do futuro presidente aparece logo na estreia da série, quando Samantha descreve o interesse amoroso principal de Carrie, Mr. Big, como o ‘próximo Donald Trump’.

Se os espectadores jovens continuarem assistindo à temporada 2, verão o próprio Trump, mais magro, mais jovem, ainda fã do bronzeamento em spray, olhando para Samantha Jones (Kim Cattrall) em um bar de coquetéis.

A narradora Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) diz: “Samantha, uma cosmopolita e Donald Trump... simplesmente não há nada mais de Nova York do que isso”.

E assim foi

Algo me diz que nunca haverá um flashback disso no dolorosamente politicamente correto reinício de ‘SATC’, ‘And Just Like That’.

"Donald Trump apareceu por acaso. Eles estavam certos, talvez a geração Z não esteja preparada para isso", já declarou um usuário de X.

Como alguém que era apenas um adolescente quando Trump lançou sua campanha presidencial em 2016, devo admitir que vê-lo ser ridicularizado em uma comédia foi um pouco chocante.

Mas há muitos momentos mais inflamatórios, como quando a puma Samantha diz ao seu namorado muito mais jovem na temporada 6: “Deveria ficar na festa, o Harvey Weinstein está aqui!”.

Espero que os novos espectadores se divirtam ao ouvir Carrie descrever as suas jóias como “ouro de gueto” e ao ver Samantha com uma peruca afro e um palito no cabelo.

Também não acho que eles vão apreciar quando ela sair com um homem negro na temporada 3 e declarar: “Não vejo cor. Vejo conquistas”. Mas não é apenas o personagem de Cattrall que está à beira do cancelamento. “Assistir Sex and the City na Netflix e não sei, vocês, Carrie, parece realmente problemática”, disse um usuário do X.

Não envelhecem bem

Já no X, o programa foi declarado “literalmente o programa mais problemático para as mulheres” que “NÃO ENVELHECE BEM”. Também foi chamado de “campo de treinamento para encontros tóxicos”. Apenas o grupo de esposas profissionais desfrutará da visão de Charlotte York sobre a independência feminina: “Todo mundo precisa de um homem, por isso eu alugo. Se você é proprietária e ele ainda aluga, então a estrutura de poder está desequilibrada. É castrante. Os homens não querem uma mulher muito independente”, foram alguns dos comentários.

Atualmente, revistas e programas femininos como ‘Euphoria’ nos lembram constantemente que vivemos na era da fluidez. De acordo com uma pesquisa recente da Gallup, uma em cada cinco mulheres da Geração Z se identifica como bissexual.

Mas, num episódio da terceira temporada de ‘SATC’ em 2000, Carrie termina com o namorado porque ele é bissexual. “Eu nem tenho certeza se a bissexualidade existe. Acho que é apenas uma escala no caminho para a Cidade Gay”, ela diz aos amigos durante um brunch.

‘Sex and The City’

A sua resposta? Miranda (Cynthia Nixon) passa a chamar a bissexualidade de “gananciosa”. Charlotte concorda: “Escolha um lado e fique com ele!”

Indique os avisos de ativação. As pessoas que apreciam justamente Miranda, como uma vez escreveu minha colega Kirsten Fleming, “topless em uma jacuzzi com seu amante não-binário” em ‘And Just Like That’, não conseguirão lidar com isso.

O criador de ‘SATC’, Darren Star, disse uma vez que a cidade de Nova York era o “quinto personagem” não oficial do programa. Portanto, faz sentido que a Big Apple também participe em ações politicamente incorretas.

Quando Samantha se muda para o então moderno Meatpacking District, ela reclama de "pagar uma fortuna para viver em um bairro que é chique durante o dia e transexual à noite", uma referência às prostitutas transgênero que costumavam frequentar a parte oeste.

Já consigo imaginar os gritos dos dormitórios de Columbia e NYU ecoando por toda a cidade. Olha, entendo que muito do que era considerado vanguardista naquela época já não é tão engenhoso. Mas também sei como deixar de lado minhas sensibilidades modernas e apreciar uma peça de entretenimento em seu contexto cultural.

Posso ver porque isso ganhou enorme popularidade: diz verdades sobre a experiência feminina em um mundo pós-revolução sexual com uma franqueza notável (e, sim, crua).