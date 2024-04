São revelados 5 detalhes secretos por trás do icônico bolo de casamento de Kate Middleton e William

Kate Middleton, princesa de Gales, está passando pelo momento mais difícil de sua vida. Há algumas semanas, ela se posicionou diante das câmeras e revelou ao mundo que está lutando contra o câncer. O príncipe William não estava presente no vídeo que deu a volta ao mundo, mas ela afirmou que contou com todo o apoio dele e de seus filhos.

No próximo dia 29 de abril, Kate e William vão comemorar 13 anos de casamento e, apesar das adversidades que enfrentam, as milhares de pessoas que seguem a família real britânica lembram de cada detalhe do que foi chamado de o casamento do ano de 2011, conforme relatado pela revista vanidades.

Entre as memórias mais importantes desse dia grandioso está a chegada da princesa de Gales com seu lindo vestido de braço dado por seu pai para se casar com William e o suntuoso bolo de casamento elaborado pela confeiteira Fiona Cairns.

Cairns revelou alguns dados curiosos que estão por trás da preparação da linda e deliciosa torta que estamos mostrando aqui:

Kate Middleton desenhou

De acordo com as declarações de Fiona feitas no programa Town & Country, o design do bolo de casamento de Kate e William foi pensado pela própria noiva, que “foi muito específica sobre o que queria e o que não queria, além de sempre ter uma atitude adorável.”

“As ideias surgiram dela, tivemos reuniões com ela e a encomenda foi da Kate”, disse Fiona.”

A especialista assegurou que o processo foi tão tranquilo devido à forma "natural e encantadora" como a princesa é, "tal como a vemos nos meios de comunicação. Foi um processo maravilhoso", relatou.