Onde está Kate Middleton e seus três filhos? Assim são os dias da princesa após revelar que tem câncer

Já se passaram mais de 15 dias desde que o mundo inteiro ficou chocado ao conhecer a triste realidade de Kate Middleton. Após dias de rumores e teorias conspiratórias nas redes sociais, a princesa de Gales reapareceu em um vídeo, gravado pela BBC nos jardins do Castelo de Windsor, onde confirmou que tem câncer e está passando por um tratamento de quimioterapia preventiva.

Kate Middleton continua focada em sua recuperação com a companhia de seus filhos

A data escolhida para tornar pública sua terrível doença tem muito a ver com seus filhos, pois era o dia em que começavam suas férias da Páscoa, das quais ainda estão desfrutando.

Kate Middleton A princesa de Gales tem preferido não dar detalhes de sua enfermidade (Tristan Fewings/WPA Pool / Getty Images)

Naquele 23 de abril, momento em que Kate Middleton revelou ao mundo sua doença, George, Louis e Charlotte já estavam em casa para começar o meio do período letivo de sua escola. A princesa decidiu compartilhar sua situação para que seus três filhos não tivessem que lidar nos dias seguintes com comentários ou olhares dos colegas.

A princesa de Gales estava ciente de que as crianças teriam várias semanas para se acostumarem à nova situação e aprenderem novas ferramentas, se necessário. De acordo com a imprensa britânica, Kate revelou a sua doença aos filhos pouco depois de descobrir, mas é muito diferente de eles mesmos saberem do que o câncer de sua mãe ser um tema do qual se fala em todo o mundo.

A atualidade de Kate Middleton e seus três filhos: George, Louis e Charlotte

Atualmente, George, Charlotte e Louis ainda não estão indo para a escola, já que as aulas não começam até a próxima quarta-feira, 17 de abril. Portanto, Kate tem quase um mês para passar com seus pequenos sem presenças externas. Além disso, o príncipe William decidiu limpar sua agenda institucional para estas semanas em casa.