O BTS revela planos para sua turnê mundial de 2025

Foi em outubro de 2022, quando através de um comunicado oficial publicado na plataforma Weverse, foi anunciado que os sete membros do grupo de k-pop BTS (Jungkook, V, Jimin, j-hope, SUGA, Jin e RM) se alistariam no serviço militar para cumprir seus deveres como cidadãos sul-coreanos.

Começando pelo membro mais velho, Jin, que foi o primeiro a se alistar em 13 de dezembro de 2022 e apenas alguns meses depois, em 18 de abril de 2023, foi a vez de j-hope, que se tornou o segundo membro do BTS a entrar em uma instalação na Coreia do Sul. Posteriormente foi a vez de SUGA, que foi o terceiro membro a entrar no serviço militar, começando suas atividades em sexta-feira, 22 de setembro do mesmo ano.

Apenas alguns meses depois, na segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, V e RM entraram em uma instalação e no caso de Jungkook e Jimin, eles se alistaram um dia depois, na terça-feira, 12 de dezembro.

Quando cada membro do BTS vai voltar?

Jin - 12 de junho de 2024

j-hope - 17 de outubro de 2024

RM - 10 de junho de 2025

V - 10 de junho de 2025

Jimin - 11 de junho de 2025

Jungkook - 11 de junho de 2025

SUGA - 21 de junho de 2025

BTS é composto por Jungkook, V, Jimin, J-Hope, SUGA, Jin e RM BIGHIT MUSIC (taeseong Kim)

BTS revela planos para sua turnê mundial de 2025

Por esse motivo, o BTS com seus sete integrantes estará de volta até 2025, no entanto, a empresa de entretenimento, HYBE, já revelou os planos que a banda tem, incluindo uma turnê mundial.

“Dado que se esperan as turnês mundiais do NewJeans e do BTS no próximo ano, confirma-se que o desempenho dará um salto quântico, compartilhou Kim Young Moon do Daily Hankook. Com isso, confirma-se que o BTS estará de volta com uma turnê mundial no final de 2025.”