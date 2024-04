Mais apaixonados? Novas fotos de Piqué com Clara Chia dissipam rumores de infidelidade

O escândalo de separação entre Shakira e Gerard Piqué tem sido um tema de conversa desde 2022, quando veio à tona a infidelidade cometida pelo ex-jogador com Clara Chía. Embora a colombiana tenha se concentrado em sua carreira, seus filhos e em continuar “faturando”, enquanto Piqué deu vazão ao seu amor, a polêmica continua.

A relação de Piqué com Clara tem sido muito criticada por razões óbvias, além de ter sido especulado em várias ocasiões que o ex-jogador de futebol seria infiel a ela, assim como foi com Shakira.

Há alguns dias, foi dito que as coisas entre Gerard Piqué e Clara Chía teriam esfriado e chegado ao fim, aparentemente "por uma mexicana", conforme indicado por uma vidente mexicana. "Ele está saindo com uma mexicana que é artista e muito conhecida, uma das mulheres mais bonitas do México neste momento. Eles se sentiram atraídos um pelo outro, se conheceram, houve uma conexão", afirmou Mhoni Vidente ao portal El Heraldo.

O casal ainda está envolvido no escândalo Instagram

Embora isso não tenha sido confirmado ou negado, se juntou a outro grande escândalo que também fez com que muitos pensassem "seria motivo de briga e separação".

O novo escândalo que persegue Piqué

De acordo com relatórios da revista ¡HOLA! Espanha, Piqué estaria sendo investigado após uma série de acusações que sugerem que ele teria estado dando “presentes” a Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), e possivelmente a outros funcionários de alto escalão. Especula-se que estes presentes poderiam ter sido destinados a influenciar as negociações para transferir a Supercopa para a Arábia Saudita.

Longe de as constantes polêmicas em que o ex-jogador de futebol se envolve, sendo motivo de brigas com Clara Chia, como alguns teorizaram, parece que os uniu mais do que nunca, já que recentemente foram vistos viajando juntos.

Isso também chamou mais atenção pela aparição de Shakira no 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', onde ela afirmou que se sentia "liberada", o que a permitiu lançar seu novo álbum 'Las mujeres ya no lloran', sete anos após 'El Dorado', pois quando estava com Piqué, ele apenas a "puxava para baixo".

"Tenho estado publicando música aqui e ali, mas foi muito difícil para mim montar um trabalho. Não tive tempo. Foi o fator marido. Agora não tenho marido. Sim, o marido estava me puxando para baixo. Agora estou livre. Agora posso trabalhar de verdade", disse.