As autoridades estão investigando a causa da morte do ator Cole Brings Plenty, encontrado morto às 11:45 da manhã desta sexta-feira em uma área boscosa na Homestead Lane.

O cadáver do ator, de 27 anos, conhecido por seu papel na série Yellowstone e 1923 da Paramount+, foi encontrado depois de ter sido relatado como desaparecido em 2 de abril passado. Dias antes, exatamente em 1º de março, a polícia foi ao apartamento de uma mulher que gritava pedindo ajuda devido a um suposto ataque por parte do ator.

Com base na agência AP, El Mundo relatou que o comunicado do Gabinete do Xerife do condado de Johnson, em Wyoming, Kansas, notificou que encontraram o corpo de Brings Plenty após chamadas de pessoas que relataram um carro abandonado na área. Quando os policiais foram ao local, encontraram seus corpo a vários metros do veículo.

Cole Brings Plenty estava desaparecido desde o último domingo, quando a polícia foi chamada para um apartamento onde uma mulher pedia ajuda aos gritos. Desde então, ele estava sendo procurado por crimes de violência doméstica, restrição criminal e roubo agravado. Seu agente, Peter Yanke, informou que ele tinha uma audição marcada para segunda-feira, mas não compareceu.

Cole Brings Plenty e emissão de alerta

Após o incidente no apartamento da mulher, o Departamento de Polícia de Lawrence emitiu um alerta em busca de Cole Brings Plenty.

"Identificamos o suspeito, temos causa provável para a sua prisão e emitimos um alerta para as agências da área", foi o comunicado policial, emitido depois que as câmeras de trânsito o capturaram fugindo do apartamento da mulher em 31 de março, informou o meio Infobae.

Da última vez que foi visto vivo, estava a conduzir um Ford Explorer branco, de acordo com o seu tio, o também ator Mo Brings Plenty, num cartaz com o qual o reportou como desaparecido.

Após a descoberta do corpo de Cole, seu tio Mo emitiu um comunicado em nome da família, afirmando que "estou profundamente triste em confirmar que meu filho, Cole, foi encontrado e não está mais conosco".

No texto, continua a dizer "queremos expressar nossa sincera gratidão a todos pelas orações e pensamentos positivos que enviaram para Cole. Também gostaríamos de agradecer a todos que vieram caminhar ao nosso lado enquanto procurávamos por meu filho e nos forneceram os recursos necessários para ampliar nossas áreas de busca. Esta semana aprendi quantas pessoas conheciam a bondade no coração de Cole e o amavam".

Os parentes pedem privacidade: "Durante este momento incrivelmente difícil, pedimos privacidade enquanto processamos nossa dor e descobrimos como avançar".