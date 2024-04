Esta seria a exorbitante quantia que Britney Spears ganharia se decidisse entrar no OnlyFans. Será que ela vai aderir?

Britney teria o potencial de gerar receitas ainda maiores do que as de sua carreira artística

Não é segredo para ninguém que Britney Spears é um nome que carrega peso e que se tornou um dos rostos icônicos na indústria musical em seus anos de ouro.

Embora já tenham se passado vários anos desde então, a cantora agora aposentada continua sendo uma figura atemporal, a ponto de especialistas do site azul, OnlyFans, afirmarem que se a intérprete de 'Circus' se aventurasse nesse modelo de negócios, poderia se tornar uma das grandes referências em conteúdo exclusivo para adultos.

Segundo a revista “Semana”, Celeste Franklyn, gerente da OnlyFans para a Agência Plush, número um em Miami, disse ao jornal britânico Daily Mail que “A princesa do pop” teria o potencial para superar muitas das celebridades que estão atualmente no topo do Only. De acordo com os cálculos de Franklyn, Spears poderia ganhar entre US$13 e US$18 milhões em seu primeiro mês na plataforma, com receitas mensais estabilizadas entre US$6 e US$9 milhões nos meses seguintes (até US$33,9 milhões).

Alguns números que superam até mesmo o dinheiro arrecadado por Britney em toda a sua carreira na música. Sua última turnê, Piece of Me, arrecadou apenas 54 milhões de dólares em 2018, enquanto no OnlyFans os ganhos potenciais poderiam ultrapassar os 100 milhões de dólares por ano.

No entanto, estas são apenas especulações e números baseados em suposições, pois até o momento, a artista não fez nenhum anúncio ou comentário relacionado a uma abertura no OnlyFans, mas se considerar, os lucros seriam exorbitantes.

“O meio de comunicação britânico afirma: “Celeste acredita que a cantora de Toxic se juntaria à rapper Iggy Azalea como uma das criadoras mais bem pagas no OnlyFans se se inscrevesse. No entanto, sugere que teria que ser estratégica com seu conteúdo devido à sua base de fãs, que é 65% feminina”.