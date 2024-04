Eliminada do BBB 24, Giovanna detona comportamento de Davi: ‘Agressivo com as palavras’ (Reprodução/TV Globo)

O BBB 24 contou com a décima oitava eliminação no último domingo (7), resultando na saída de Giovanna da casa. Em conversa com Ana Mariga Braga no programa matinal ‘Mais Você’, da TV Globo, a ex-participante não poupou críticas ao favorito da edição.

Nesta segunda-feira (8), Giovanna definiu Davi como o vilão do BBB 24 e criticou o comportamento do brother com base no que vivenciou dentro do reality, mesmo assumindo acreditar em sua vitória.

“A questão, na verdade, não é nem com ele pessoa. É como ele se portou como jogador lá. Então, assim, as atitudes que ele tomou pro jogo dele, que incomodavam a casa toda, causava desconforto com muita gente, era agressivo com as palavras. É isso que eu não compactuava, não gostava… me incomodava”, disse a ex-sister.

Após Ana Maria Braga definir Davi como jogador, Giovanna concordou com a apresentadora e assumiu ser uma postura adquirida por ele durante o jogo. No entanto, ainda seguiu o definindo como o verdadeiro vilão.

Reta final do reality e torcida

Ainda em conversa com Ana Maria Braga, Giovanna falou sobre sua torcida para o tão sonhado prêmio do reality.

“Queria muito que fosse a Isabelle, ela é incrível”, disse a ex-participante. Questionada pela apresentadora sobre quem, de fato, ela acha que levará o prêmio, Giovanna abriu o jogo.

“Vou ter que responder a mesma pessoa que eu respondi da última pergunta, eu queria variar as pessoas... Mas, enfim, vai ser o Davi, né? Eu vi que ele está aí com muitos seguidores, muita torcida, ele não sai. A gente já sabia, né? Ele batia em todos os paredões e não saia, então a gente já tinha uma noção da força que ele tinha lá dentro”, contou.