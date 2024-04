Disney Plus: ‘Daredevil: Born Again’ adicionou um ator de ‘Physical’ ao seu elenco

A fusão entre Disney Plus e Star Plus torna-se oficial (Foto: Cortesía)

Foi revelado que Lou Taylor Pucci, reconhecido por sua destacada atuação na série ‘Physical’ da Apple TV+, se juntou ao elenco da próxima série da Marvel Studios/Disney+, ‘Daredevil: Born Again’.

Embora os detalhes sobre seu personagem sejam mantidos em segredo, sua inclusão tem gerado grande expectativa entre os seguidores da franquia.

‘Daredevil: Born Again’ será uma continuação da bem-sucedida série da Marvel/Netflix, mas desta vez estará disponível na plataforma de streaming Disney Plus.

Recomendados

Os fãs poderão mais uma vez desfrutar de Charlie Cox no papel principal de Matt Murdock, o advogado cego que se torna o vigilante contra o crime conhecido como Daredevil.

Além disso, Vince D’Onofrio retornará como Wilson Fisk, também conhecido como Kingpin, o temido e poderoso chefe do crime. Kingpin também teve participações destacadas em outras séries da Marvel Studios/Disney Plus, como ‘Echo’ e ‘Hawkeye’.

Taylor Pucci e Physical

Na bem-sucedida série ‘Physical’, Lou interpretou o divertido surfista Tyler por duas temporadas. Ao lado de sua esposa, o personagem de Pucci dirigia um estúdio de aeróbica nos vibrantes anos 80.

A trama segue Rose Byrne, que interpreta uma instrutora de aeróbica com aspirações e que luta contra um distúrbio alimentar. A protagonista rouba alguns movimentos do estúdio de Tyler e sua esposa, mas logo aprende que é melhor trabalhar em colaboração com eles.

Pucci tem uma ampla experiência no cinema, tendo participado de filmes como ‘The Informers’, ‘Evil Dead’ (2013) e ‘Fan Boys’. Na televisão, ele deixou sua marca em séries como ‘American Horror Story’, ‘Shameless’, ‘You’re the Worst’ e na bem-sucedida série da Netflix ‘You’.

Embora por enquanto só possamos especular sobre o papel que desempenhará na série da Marvel, os fãs estão animados para descobrir como interagirá com os icônicos personagens e como sua presença afetará a trama.