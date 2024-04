Davi vai com ‘sangue nos olhos’ pro Sincerão do BBB 24: ‘Vou escaldar ele todo’ (Reprodução/Globoplay)

Davi vai com “sangue nos olhos” para o Sincerão desta segunda-feira (08). O brother disse para Isabelle, no quarto do líder, que Lucas Henrique segue o seu alvo e que, desta vez, o brother terá que ouvir tudo.

“Ele é ‘vira-folha’. Amanhã [segunda-feira], no Sincerão, vou escaldar ele todo”, afirmou o líder da semana, que também chegou a esclarecer os motivos que levaram Buda a se sentir sozinho dentro da casa do BBB.

“É um fato: no jogo, as pessoas que estavam com ele saíram. Ele também foi o tipo de pessoa que mudou várias vezes de lado de jogar. Ele virou a carta muitas vezes. Ele já jogou com Alegrete (Matteus)”, disse Davi, que escutou um “já” de Isabelle.

Isabelle tenta mudar de assunto com Davi

No quarto do líder, Isabelle até tentou fazer Davi esquecer um pouco do jogo e soltou: “Meu Deus, Davi, tá bom, já chega disso”, mas o líder não ficou calado e rebateu: “Chega não, amanhã [segunda-feira (08)], vou escaldar ele todo”, repetiu o motorista de aplicativo.

Davi campeão do BBB 24: Público comenta explosão de felicidade do brother (Reprodução/Globo)

“Amanhã, eu quero ver que corda que ele é. Se ele é a corda dobrada ou se ele é uma corda só pra aguentar o rojão”, avisa. “Ele é igual aqueles caras que torce pra um time quando está ganhando e, quando o time está perdendo, torce pra outro”, completou o brother.

As alianças erradas de Buda no BBB 24

Ao falarem sobre a solidão de Buda na reta final do BBB 24, após a eliminação de Giovanna neste domingo (07), Davi e Isabelle chegaram a debater sobre as alianças feitas por Buda ao longo do reality show da TV Globo.

No quarto do líder, a sister revelou a tristeza por ver o brother sozinho, e o baiano concordou, mas disse que Buda já “jogou com o pessoal do fadas e também com o pessoal do quarto gnomos”.

Web chama Giovanna de ‘insuportável’ depois da sua eliminação do BBB 24 (Divulgação/Globo)

No meio da conversa, Isabelle disse que Lucas Henrique fez alianças no começo do BBB 24, mas Davi interrompe e afirma que tudo foi desfeito: “É porque as pessoas vão se conhecendo”, rebateu a manauara.

Porém, Davi bate o pé e diz que Lucas está sozinho dentro do BBB 24 por mudar “muitas vezes” sua rota dentro do reality show: “Para chegar mais longe ele fez isso. Isso fala muito quem ele é”, opinou o líder do reality show nesta semana.