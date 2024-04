Davi campeão do BBB 24: Público comenta explosão de felicidade do brother (Reprodução/Globo)

Após a eliminação de Giovanna e mais uma liderança de Buda, um novo líder foi coroado no BBB 24. Desta vez, Davi ganhou a prova e, além de colocar Lucas Henrique no paredão, também comemorou muito e virou assunto nas redes sociais.

A poucos passos da final do reality da Globo, o brother conquistou a liderança do BBB e também R$ 100 mil. Já nas redes sociais, a celebração do motorista de aplicativo foi muito comentada: “A liderança mais feliz de toda temporada”, escreveu um fã.

Comparando a outras vitórias ao longo do Big Brother Brasil, uma pessoa chegou a dizer que “essa foi a liderança mais comemorada de todos os tempos”.

Outro admirador de Davi dentro do BBB questionou quem mais esperava pelo momento em que o baiano conquistasse o quarto mais desejado do reality show.

Como Davi comemorou a primeira liderança no BBB 24

Sim, essa foi a primeira vez que Davi chegou ao posto mais desejado do BBB. Sem pensar duas vezes, o brother gritou e saiu correndo pelo local da prova e, em seguida, abraçou todos os seus aliados.

O único que ficou fora da celebração foi Lucas Henrique, que acabou indo pro paredão: “O Boninho não fazia ideia do que é ter um soteropolitano no BBB. É sobre isso, superação de todos os obstáculos e humilhações. Não é sorte é Deus na vida dele”, escreveu uma pessoa.

Há também quem faça questão de afirmar que Davi eliminou os camarotes do BBB 24: “Depois de eliminar os camarotes, agora, chegou a vez do segurança por onde ele passou”.

Com Davi líder, Lucas Henrique (Buda) enfrenta o 19º paredão do BBB 24 contra Alane e Isabelle. O resultado será dado na próxima terça-feira (09), ao vivo, após o capítulo inédito da novela Renascer.

Quem você espera que ganhe a temporada: Lucas Henrique, Davi, Matteus Alegrette, Alane, Isabelle Cunhã ou Beatriz Reis?