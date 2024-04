BBB 24: Vinicius Rodrigues sofre acidente na rodovia e detalha momentos difíceis

O ex-BBB Vinicius Rodrigues sofreu um acidente de na madrugada desta segunda-feira (08), ao viajar de Maringá para Londrina, duas cidades do Paraná.

O atleta paraolímpico estava em um ônibus, que capotou, segundo ele, por meio dos stories do Instagram: “A gente está voltando de Maringá, indo para Londrina. A caminhonete aqui, acho que ela entrou na frente do ônibus, e acabou capotando”.

O eliminado do BBB 24 também contou como conseguiu escapar com ferimentos leves do acidente e ajudar algumas pessoas a deixar o veículo capotado: “Eu consegui achar a minha prótese, consegui tirar algumas pessoas para fora do ônibus”.

Ainda nos stories do Instagram, Vinicius mostrou os detalhes e contou o que sabia até o momento sobre as vítimas do acidente rodoviário: “Teve um pessoal que se machucou forte, o motorista do carro acho que já faleceu e o do ônibus preso nas ferragens”, disse o brother.

🚨VEJA: Vinícius Rodrigues, ex-BBB24, sofreu um grave acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira no Paraná



pic.twitter.com/oHB7IOhlD7 — Alfinetei (@ALFINETEI) April 8, 2024

No final, Vinicius Rodrigues, do BBB 24, postou uma foto dizendo que estava bem e aliviado de voltar para Londrina. O brother afirmou ainda que se sentia bem em poder ajudar os demais passageiros do ônibus.

“Estou bem, a caminho de Londrina. O susto foi grande, mas feliz em ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto”, escreveu o atleta.

Vale lembrar que, há quase dez anos, o ex-participante do Big Brother Brasil perdeu uma das pernas após um acidente de carro.

Vinicius ao lado de ex-brothers

Depois que deixou o BBB 24, Vinicius apareceu ao lado de outros amigos de confinamento. O atleta e Nizan estiveram na casa de Rodriguinho, que também foi eliminado do reality show e abriu as portas da sua casa

Vinicius destacou que foi muito bem recebido pelo brother famoso. No Instagram, ele disse que teve uma “recepção VIP” na casa de Rodriguinho.

O atleta ainda invadiu a garagem do pagodeiro e subiu em uma moto dele: “Mas e o pé da marcha? Como faço? Kkkk só porque queria dar uma volta”, brincou o ex-brother.