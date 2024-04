BBB 24: Matteus esclarece a razão pra não beijar Isabelle no reality show

Matteus finalmente revelou o motivo para não investir em um romance com Isabelle dentro do BBB 24. Depois do programa ao vivo, o brother foi conversar com Alane e Beatriz e revelou parte dos seus sentimentos dentro do jogo.

O primeiro ponto levado pelo gaúcho foi a eliminação de Deniziane no 9º paredão da temporada, que também foi enfrentado por Matteus e Fernanda. Chorando, o brother afirmou que sente a necessidade de conversar com Anny e esclarecer tudo que aconteceu na casa.

“Esse negócio da Isabelle, eu confesso para vocês fiquei todos os 90 dias pensativo, no sentido do negócio com Anny, só que hoje eu parei para pensar um pouquinho e disse assim, a hora que eu e Anny tínhamos parado de ficar, ela pediu para a gente parar uma semana antes dela sair e a gente ficou na parceria, não ficamos de beijo”, explicou o brother.

Anny e Matteus ficaram dentro do BBB 24 (Reprodução/Globo)

Matteus também disse para Alane e Beatriz que sentiu culpa pela eliminação de Anny do BBB 24: “Não tinha nada de vínculo, o que me deixou preocupado todo esse tempo foi a questão dela ter saído, de me sentir culpado, entendeu?”.

O brother afirmou ainda que não queria que Anny tivesse saído do BBB no 9º paredão: “Em nenhum momento eu queria que ela saísse e não queria causar alguma coisa e eu causei a saída dela”, disparou o gaúcho.

Alane tenta confortar Matteus na reta final do BBB 24

Após o desabafo, Alane tentou acalmar o coração do brother e garantir que ele não tem responsabilidade na escolha do público. Na conversa, a sister diz que discorda do amigo, que segue batendo na mesma tecla.

“Eu não estava com a intenção de ficar com ninguém aqui, eu nem fiquei com Isabelle. A gente nem ficou, estava de frescura ali dentro das cobertas, não se beijou”, esclareceu o brother.

Por fim, Matteus diz que o discurso de Tadeu na eliminação de Giovanna foi direcionado para ele e Beatriz discorda: “Não, não é. Você está certo. O quanto isso vai ajudar tu e Isabelle no jogo, pelo menos é um gás maravilhoso, um presente que Deus deu”, deduz Alane.