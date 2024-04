A morte de Venâncio se aproxima na novela Renascer: Globo não faz mistério

A Globo não faz nenhum mistério sobre a morte de Venâncio (Rodrigo Simas) na novela Renascer. A despedida do segundo filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) acontece em breve e de uma forma chocante.

Como na primeira versão de Renascer, escrita por Benedito Ruy Barbosa, José Venâncio não terá um destino feliz até o final da trama. O personagem morre depois de ser vítima de uma tocaia armada para o seu pai.

Em Renascer, José Venâncio conta para Augusto que Buba é uma mulher trans (Beatriz Damy/Globo)

Na novela da Globo, exibida às 21 horas, José Venâncio morre em meio aos problemas envolvendo Buba (Gabriela Medeiros) e Eliana (Sophie Charlotte). Sem segredo nenhum, o filho do protagonista de Renascer será morto pelo vilão Egídio (Vladimir Brichta).

A morte trágica de José Venâncio na primeira versão

Lembrando da novela original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, o personagem vivido por Taumaturgo Ferreira deixou o elenco por questões de bastidores. Acontece que o ator teve diversos desentendimentos atrás das câmeras e o autor decidiu matar o personagem.

“Foi a novela que me cancelou. Eu fui cancelado porque me expulsaram de Renascer no capítulo 50. Na hora eu não liguei porque tinha feito a novela com o máximo de dedicação. Engraçado que quando fui escalado, um astrólogo amigo meu disse que eu ia fazer um trabalho polêmico, só que achei que seria uma polêmica boa”, disse o veterano em uma entrevista ao jornal Extra.

Venâncio enfrenta quatro bombas na novela Renascer (Reprodução/Globo)

Taumaturgo Ferreira afirma que o episódio fez ele repensar alguns pontos de sua trajetória na TV. “Minha carreira vinha numa ascensão. Vinha de Araponga e de Top Model, que tinham sido grandes sucessos. Até chegar Renascer eu estava com moral e eu vinha nesse movimento. Na novela, meu nome vinha por último: Taumaturgo Ferreira como fulano de tal. Mas o personagem não era muito crível, e se o autor não está entusiasmado com você, em escrever para você, não tem jeito, e me tiraram da novela”, relembrou o famoso.

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.