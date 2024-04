A culpa de Alane e Beatriz na reta final do BBB 24: ‘Eu tenho medo’

O discurso de Tadeu Schmidt neste domingo (07) bagunçou a cabeça de todo mundo e, depois do programa ao vivo na Globo, Alane e Beatriz entram no banheiro do BBB 24 para conversar sobre os atritos e como precisam lidar com as frustrações na reta final do reality show.

A bailarina disse que elas não podem enlouquecer os demais participantes com as suas neuras dentro do Big Brother Brasil: “A gente tem as nossas neuras, a gente também não pode passar as nossas neuras pras outras pessoas”, avaliou Alane.

Segundo a bailarina, nem todos que chegam na final do BBB estão mentalmente bem: “Porque as pessoas também não estão bem”, respondeu Beatriz, que escutou um “não é justo” de Alane.

Ainda colocando a mão na consciência, a vendedora de comércio popular reforçou que todos dentro do BBB 24 enfrentam altos e baixos durante o tempo de confinamento.

Antes do resultado do 16º paredão, Alane e Beatriz são acusadas de encenar choro no quarto fadas (Reprodução/Globoplay)

“Parece que só a gente está mal. A gente tem que lembrar que não é só a gente que está mal”, disse Beatriz para Alane, que enfrenta o 19º Paredão da temporada. A bailarina voltou a dizer que um dos seus maiores medos é o fato dela ter dito “coisas erradas”.

Em seguida, Beatriz avalia o comportamento das duas dentro do programa: “A diferença é que, eu e tu, quando a gente está mal, a gente não sabe tentar se controlar. A gente põe pra fora e já quer bater a cabeça na parede”, dispara a vendedora do Brás, que volta a dizer que está tudo bem, já que elas não podem mudar o jeito delas.

Com Davi líder, Lucas Henrique (Buda) enfrenta o 19º paredão do BBB 24 contra Alane e Isabelle. O resultado será dado na próxima terça-feira (09), ao vivo, após o capítulo inédito da novela Renascer.

Quem você espera que ganhe a temporada: Lucas Henrique, Davi, Matteus Alegrette, Alane, Isabelle Cunhã ou Beatriz Reis?