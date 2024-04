5 k-dramas na Netflix para assistir que vão te cativar

Embora os k-dramas sejam dirigidos a pessoas de todas as idades, os adolescentes e adultos jovens parecem ser os maiores consumidores dessas séries sul-coreanas na plataforma da Netflix.

Devido a isso, os ‘doramas’ sobre romances escolares ou no escritório, histórias de terror sangrento e fantasias românticas são alguns dos mais bem-sucedidos na plataforma de streaming.

No entanto, o gênero também tem espectadores em grupos etários mais velhos que preferem histórias mais realistas, abordando seriamente temas com os quais podem se identificar.

Recomendados

Temas como casamentos difíceis, decisões profissionais complexas, competitividade na maternidade, saúde mental, abuso doméstico, segundas oportunidades, doenças e outros.

Os k-dramas perfeitos para assistir se tiveres 30 anos ou mais

No entanto, entre o mar de opções juvenis, parece que as produções com essas temáticas se perdem. Por isso, a seguir, compilamos cinco k-dramas na Netflix com enredos maduros.

Você vai aproveitar todas elas do início ao fim se tiver 30 anos ou mais e não gostar mais dos dramas adolescentes ou gore, que são tão populares entre o público do gigante da transmissão.

Doutora Cha (2023)

O drama médico e familiar foi um grande sucesso graças à sua trama sobre superar desafios pessoais, as consequências de tentar alcançar seus sonhos na meia-idade e os estragos da infidelidade.

Sinopse: Vinte anos depois de abandonar sua carreira na medicina, uma dona de casa retoma sua profissão como residente do primeiro ano e enfrenta inúmeros desafios.

Uma noite de primavera (2019)

O drama cru sobre o romance entre um pai solteiro e uma mulher presa em um casamento abusivo é perfeito para aqueles que desejam assistir a uma trama tranquila, mas com situações realistas.

Sinopse: Algo inexplicável aconteceu no momento em que Lee Jeong-in e Yu Ji-ho se conheceram. Ou será que a primavera está no ar... e tudo é possível.

Navillera (2021)

A história neste sincero drama nos lembra da importância de não desistir dos sonhos, não importa a idade, e também que o talento sem disciplina não é suficiente para alcançar o sucesso.

Sinopse: Um septuagenário e um jovem de vinte anos excepcionalmente talentoso se ajudam a superar suas duras realidades e assumem o desafio de se tornarem dançarinos.

Trinta e nove (2022)

Se gosta de histórias sobre amizades fortes, não pode perder esta série sobre três amigas que aborda temas de adoção, redenção, compaixão, lealdade e empreendimentos em dificuldades.

Sinopse: Três amigas inseparáveis prestes a completar 40 anos permanecem unidas nos bons e maus momentos enquanto experimentam o amor e o luto.

Clube das mães (2022)

As mães vão adorar este k-drama que segue cinco mulheres muito diferentes e suas interações na escola de seus filhos. Os temas abordados vão desde pressões sociais até um assassinato.

Sinopse: Cinco mães em uma comunidade escolar competitiva têm suas inimigas por perto — e as outras mães ainda mais perto — enquanto a inveja e os segredos entrelaçam suas vidas.