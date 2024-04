Semana de fúria! Gnomos enfrentam eliminação em massa no BBB 24

A semana foi tensa para os gnomos no BBB 24, que mesmo vendo Buda como líder do reality acabou precisando lidar com a despedida de muitos aliados, que não conseguiram deter o favoritismo das fadas.

O fio condutor de uma semana cheia de eliminações para os adversários de Davi, Alane, Beatriz, Isabelle e Matteus na reta final do BBB começou com a saída de Fernanda no paredão de domingo (31).

Eliminada do BBB 24, Fernanda foi chamada de ‘campeã da moral’ pelo público (Reprodução/Globo)

A sister foi eliminada do BBB 24 com 57,9% dos votos, mas há quem afirme que o problema foi ela enfrentar a berlinda com adversários fortes. Ao sair do reality, muitos fãs do BBB chegaram a chamar Fernanda de “campeã da moral” e que agora tudo ficaria mais parado na casa.

Dois dias depois, na terça-feira (02), foi a vez de Giovanna Pitel abandonar a corrida pelo prêmio milionário do BBB 24. A sister foi a 16ª eliminada, carregando 82% dos votos.

BBB 24: Pitel é a décima sexta eliminada do reality show com % dos votos (Reprodução/TV Globo)

Pitel concorreu contra duas sister do fadas e acabou ficando fora da grande final, marcada para o dia 16 de abril. Na disputa, Alane ficou com 12,38% e Beatriz com 5,62%, mostrando que os gnomos tomaram o “caminho errado” durante o jogo.

Para fechar, na quinta-feira (04), MC Bin Laden se despediu do BBB 24 e tornou-se o último camarote eliminado da temporada. Enfrentando o primeiro paredão duplo com Davi, o funkeiro teve a resposta do público sobre quem deveria permanecer na casa.

Davi favorito e elogios: Público opina após a eliminação de Bin do BBB 24 (Fábio Rocha/Globo)

Na reta final, Bin foi eliminado do Big Brother Brasil com 80,34% dos votos válidos e mostrou que Davi é um dos favoritos para levar o prêmio.

Ao sair do confinamento, Bin assistiu a maior briga do BBB 24, que quase ocasionou sua expulsão, e disse que sentia vergonha do conflito com Davi. Ao conversar com Thaís Fersoza no Bate-Papo BBB, o músico disse que ele não era nada daquilo fora do reality show.