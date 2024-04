Quem é Anna Paquin? A atriz reapareceu depois de 2 anos usando uma bengala

A talentosa atriz Anna Paquin voltou à cena pública após quase dois anos de ausência. Seu retorno ocorreu na estreia de seu último filme, ‘A bit of light’, dirigido por seu marido, o ator e diretor britânico Stephen Moyer. No entanto, o que mais chamou a atenção foi que Paquin apareceu no evento com um discreto vestido preto curto e uma bengala, o que despertou a preocupação de seus fãs sobre seu estado de saúde.

Embora Paquin não tenha fornecido detalhes sobre sua condição física, ela disse aos jornalistas presentes na estreia que os últimos tempos não têm sido fáceis para ela. Uma fonte próxima assegurou à People que se espera uma completa recuperação.

Anna Paquin está promovendo o seu mais recente filme ‘A bit of light’

Durante estes momentos desafiadores, Paquin encontrou em seu marido um pilar fundamental de apoio. O casal irradiava cumplicidade enquanto posavam juntos no evento. Além disso, Paquin realizou um emocionante sonho ao estrelar o primeiro filme dirigido por Moyer. Em meio a momentos de saúde complexos, Paquin encontrou em seu marido um pilar fundamental de apoio. O casal irradiava cumplicidade enquanto posavam juntos no evento.

Recomendados

A relação entre Anna Paquin e Stephen Moyer vai além das telas. Conhecidos por seus papéis como vampiros na série da HBO ‘True Blood’, o casal se casou em 2010 e tem duas filhas gêmeas, Charlie e Poppy, nascidas em 2012.

Quem é Anna Paquin?

É conhecida por uma variedade de papéis, mas talvez seja mais reconhecida por interpretar Rogue na série de filmes X-Men e Sookie Stackhouse na série de televisão ‘True Blood’.

Anna Paquin recebeu vários prêmios ao longo de sua carreira, incluindo um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no filme ‘O Piano’ quando tinha apenas 11 anos, tornando-se a segunda vencedora mais jovem na história do Oscar.