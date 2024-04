Piqué não está só: Shakira ‘imortalizou’ todos ex-parceiros em canções

A vida sentimental de Shakira não tem sido nada fácil. Como qualquer mulher, ela se apaixonou e também se desiludiu no amor. A maior desilusão ocorreu após sua separação do pai de seus filhos, Gerard Piqué, com quem teve um relacionamento que durou 12 anos.

Em cada ilusão ou desilusão, a veia de escritora da cantora de colombiana aumenta, então a crença de que apenas o privilegiado de tirar canções do coração ou ‘diretas’ como foi o sucesso de BZRP Music Session #53 é Piqué, estão muito equivocados.

Alguns de seus fãs afirmam que o ex-jogador de futebol não é o último, nem o primeiro. Outros, como Oscar Ulloa ou Antonio de la Rúa, foram retratados e imortalizados por amor ou desamor na música que a colombiana presenteou ao seu público.

Recomendados

'Antologia'

A letra desta música, lançada em 1995 e incluída no álbum Pies Descalzos, diz: “E descobri o que significa uma rosa. E você me ensinou a dizer mentiras piedosas para poder te ver em horas inadequadas e a substituir palavras por olhares”.

Shakira escreveu um de seus maiores sucessos pensando em seu amor na adolescência, o empresário Oscar Ulloa. Ambos se conheceram quando a cantora de tinha 15 anos e ele começou a cortejá-la antes de começarem um relacionamento, no qual até se mudaram juntos para Bogotá antes de ele decidir terminar.

‘Você'

Das relações que a cantora colombiana teve, houve uma que foi muito mediática na década de 1990. Ela se apaixonou pelo ator porto-riquenho Osvaldo Ríos, a quem ela lembra nesta música, uma das mais românticas de sua carreira.

"Porque és tu o meu sol, a fé com que vivo, a potência da minha voz, os pés com que caminho. És tu, amor, as minhas vontades de rir, o adeus que não saberei dizer porque nunca poderei viver sem ti", e assim Shakira conseguiu seguir em frente e superar esta desilusão.

11 anos da hegemonia de Antonio de la Rúa

‘Dia de janeiro’

“Vai ver, como aos poucos as suas feridas vão sarando. Vai ver como a própria vida vai filtrar o sal que sobra no mar”, esta poesia foi criada por Shakira durante seu relacionamento com o argentino Antonio de la Rúa, com quem esteve em uma relação por 11 anos.

Este tema foi incluído no álbum Fijación Oral Vol. 1. Suas estrofes mostram como se conheceram e fazem referências ao sotaque dela e até mesmo à crise que a Argentina viveu em 2001.

‘Sorte’

De la Rúa também aparece em outra das composições clássicas de Shakira com algumas frases como "Sorte que no sul tenhas nascido e que riamos das distâncias. Sorte é ter te conhecido e por ti amar terras estranhas. Eu posso escalar os Andes só para contar suas sardas. Contigo celebro e sofro tudo, minhas alegrias e meus males", ela escreveu quando viveu nos Estados Unidos antes de conhecer Piqué.

‘Debaixo das suas roupas’

No álbum Laundry Service, uma música em inglês também foi dedicada a De la Rúa, com quem ela teve problemas legais. Até mesmo em seu vídeo, sua ex-parceira aparece. “Você é uma música escrita com as mãos de Deus, não me entenda mal, isso pode soar um pouco estranho, mas você é dono do lugar onde eu escondo todos os meus pensamentos”, diz um dos versos traduzidos para o espanhol.

‘O que mais’

Shakira separa-se do argentino, fala de uma separação e da dor de não poder estar com a outra pessoa, a quem se refere como o que mais amou, após um desgaste na relação da qual perdeu as esperanças.

"Sabe Deus, como me custa deixar-te e olho para ti enquanto dormes, mas não vou te acordar. É que hoje se esgotou a esperança porque com o pouco que nos resta já não é suficiente."

E Piqué chega e destroça o coração

‘Eu me apaixonei’

Conta o momento em que se apaixonou por Gerard Piqué. No texto, detalha-se como Shakira se lançou diante da oportunidade de iniciar um vínculo de amor com o atleta e menciona o episódio em que as celebridades foram tomar mojitos e ela começou a pensar em formar uma família. “Contigo eu teria dez filhos. Vamos começar com um par, só estou te dizendo se quiser praticar”.

‘Amarelo’

Com fragmentos como “é tão irreal o que me faz me apaixonar cada dia mais”, a compositora expressa os momentos-chave na consolidação de seu vínculo com o jogador de futebol. Trata-se de uma das cartas de amor que a colombiana escreveu para o catalão com quem compartilhou 12 anos de sua vida e que está incluída em seu álbum El Dorado (2017).

‘A Bicicleta’

Esta colaboração entre Shakira e o cantor Carlos Vives de 2017 foi uma das músicas mais bem-sucedidas na América Latina. Em sua história de amor, relaciona a trajetória daquela relação com uma viagem aos locais de origem dos artistas. A ex-parceira de Shakira é mencionada diretamente na frase “que sim, mostre a meu Piqué, o Tayrona, depois ele não vai querer ir para Barcelona”.

A trilogia do desamor: 'Te felicito', 'Monotonia' e 'BZRP Music Session #53'

A primeira em colaboração com Raw Alejandro; a segunda com Ozuna e ambas falam sobre como começou a ruptura de seu relacionamento com o pai de seus filhos.

"Eu só posso dizer que consciente ou inconscientemente, tudo o que sinto, tudo o que vivo, se reflete nas letras que escrevo, nos vídeos que faço. É a minha forma de ser. Como mencionei antes, minha música é esse canal", revelou à Elle quando perguntado se a música 'Te Felicito' era uma referência a Gerard Piqué.

A colaboração de Shakira que quebrou recordes e é um sucesso histórico foi com Bizarrap, que tem uma letra muito direta e inclui a terceira do triângulo amoroso, a atual parceira de Piqué, Clara Chía Martí.

“Tem nome de pessoa boa, claramente não é como parece. Tem nome de pessoa boa, claramente é igualzinha a você-uh-uh-uh-uh, para caras como você-uh-uh-uh-uh”.