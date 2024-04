Mike Tyson desmente rumores e garante que a luta contra Jake Paul será bem real

Jake Paul vs Mike Tyson A lenda do boxe disse que será uma guerra no ringue

Aos 57 anos, Mike Tyson subirá novamente ao ringue, já que enfrentará o youtuber americano Jake Paul, numa luta histórica que será transmitida pela Netflix.

Numa entrevista com Sean Hannity, da Fox News, ele confessou que será um desafio importante, já que sua personalidade o levou a aceitar desafios inimagináveis, como lutar mesmo estando aposentado.

Mike Tyson está pronto para enfrentar Jake Paul

“Qualquer coisa que me assuste, eu enfrento. Essa é a minha personalidade. Neste momento estou morrendo de medo. À medida que a luta se aproxima, fico menos nervoso, porque se torna realidade. E na realidade, sou invencível”.

Recomendados

"Tenho uma personalidade estranha, embora não ache que seja estranha. Tudo o que tenho medo de fazer, eu faço. É assim que as coisas são. Eu tinha medo da luta com Roy (Jones Jr. em 2020). Eu estava com 100 libras acima do peso, não importa a idade que eu tivesse, 54 ou 53 anos, e disse: 'Vamos fazer isso'", confessou.

O pugilista confessou que não será um show, mas uma guerra no ringue

Além disso, Tyson enviou uma mensagem a Jake, garantindo que isso não é um show, mas uma luta real na qual ele tentará sair vitorioso, para provar que ele ainda é uma lenda viva do boxe.

Mesmo assim, 'Big Mike' relatou que está se preparando intensamente, treinando a maior parte do dia, pois não quer ser surpreendido por Paul no ringue.

“Chama-se exibição, mas se procurar por ‘exibição’ não verá nenhuma das regras sob as quais lutaremos. Será uma luta. Vi vídeos no YouTube de quando tinha 16 anos, dançando de forma estranha. Esse não é o tipo com quem vou lutar. Ele virá e tentará me machucar, ao que estou acostumado e rapidamente perceberá o erro que cometeu”, relatou.