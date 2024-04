Estreias de abril: Novelas antigas da Globo voltam ao ar ao longo deste mês

O mês de abril começou com o relançamento da série Sob Nova Direção, de 2003, que tem Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé no elenco, mas o Globoplay segue colocando outros programas antigos da Globo no catálogo.

Dentro da série de resgate, o streaming da Globo lança, nesta segunda-feira (08), O Espigão, que completa 50 anos da estreia na TV aberta. O relançamento também é uma homenagem ao trabalho do autor Dias Gomes, que faleceu há 25 anos.

A novela de 1974 usa o humor para denunciar a expansão imobiliária desenfreada no Brasil e também tem como seu principal assunto a qualidade de vida no país. Espigão é protagonizada pelo personagem Lauro Fontana (Milton Moraes), um empresário bem-sucedido do ramo hoteleiro que, após a morte do sogro, assumiu o comando dos negócios e multiplicou seu patrimônio.

Na próxima segunda-feira (15), o Globoplay avança na série resgate com duas estreias: Gina e Em Família. Na primeira, o streaming promete exibir seis capítulos preservados da novela de 1978, como parte do Projeto Fragmentos. Já a segunda faz parte do Projeto Originalidade.

Foto de Christiane Torloni como protagonista da novela Gina (Divulgação/Globo)

Em Gina, protagonizada pela atriz Christiane Torloni, que acabou de ser dispensada do elenco fixo da Globo, a novela mostra uma adaptação do romance homônimo de Maria José Dupré. Ao longo dos capítulos, o público acompanha as fases da vida da personagem, desde a juventude até sua consagração como artista plástica.

Já na novela escrita por Manoel Carlos, em 2014, o amor, ciúme e obsessão definem a história dos primos Helena (Julia Lemmertz) e Laerte (Gabriel Braga Nunes), que vivem uma paixão proibida no início da adolescência.

Após uma separação que durou 20 anos, Laerte, que havia ido morar na Europa, retorna ao Brasil e demonstra interesse por Luiza (Bruna Marquezine), filha de Helena que possui grande semelhança física com a mãe.

Os atores Felipe Camargo e João Vitti em cena de Despedida de Solteiro (Bazilio Calazans/Globo)

Além dessas, outra novela resgatada estreia no dia 22 de abril. Segundo foi divulgado pela Globo, Despedida de Solteiro entra para o catálogo Globoplay.

Escrita por Walter Negrão, em 1992, a novela traz Pedro (Paulo Gorgulho), Pasqual (Eduardo Galvão) e Xampu (João Vitti) que se reúnem para a despedida de solteiro de João Marcos (Felipe Camargo).

A farra termina numa cachoeira, onde Salete (Gabriela Alves), uma das jovens que estava no grupo, é assassinada, e os quatro amigos acabam condenados injustamente pela morte dela.