Estava zombando? Meghan Markle é acusada de rir de uma mulher autista durante um evento

Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, não teve muito apoio no Reino Unido ao integrar-se à realeza britânica, e seus anos como Duquesa de Sussex foram marcados por críticas, rejeição, problemas, assédio da imprensa e até problemas familiares, como ela mesma afirmou.

A situação levou ela e o príncipe a renunciarem aos seus títulos reais para viverem uma vida longe da coroa nos Estados Unidos, embora isso não os tenha afastado completamente dos escândalos públicos.

O comportamento da ex-atriz tem sido duramente rejeitado por ser considerado inapropriado em relação às normas reais e na internet têm sido expostos diferentes vídeos de Meghan que foram duramente criticados.

O gesto de Meghan Markle que foi considerado uma provocação

Através da rede social X, apareceu um vídeo onde podemos ver Meghan Markle ao lado do príncipe Harry em um evento realizado no Canadá, rodeados por um grupo de pessoas enquanto entoam o hino nacional do país.

Embora Harry permaneça em pé com o rosto sério, sua esposa se distrai ao sorrir e olhar para o marido, que prefere manter-se em silêncio e ignorar a situação para não desrespeitar o momento. Eles afirmam que ele zombou da mulher autista que cantava as notas patrióticas.

"Quando alguém te mostra quem é, acredite nele. Quando Meghan Markle sorria para uma mulher autista cantando o hino nacional canadense, me arrepiou o fato de alguém poder ser tão repugnante. Não é de se surpreender que todos que trabalham com ela acabem odiando-a", escreveram em um perfil expondo o momento.

As críticas a Meghan não demoraram a aparecer, pois enquanto alguns usuários afirmam que ela estava distraída ao perceber que as câmeras estavam gravando ou até mesmo diante dos gestos de algum guarda-costas, outros mencionam que não é a primeira vez que ela mantém um comportamento desrespeitoso, seja em relação à coroa ou a qualquer outro país.

“Também sorriu no funeral da Rainha e riu das mentiras dela sobre Oprah. Ela é um ser humano repugnante”, “Observe como o guarda-costas a olha... Acho que é incredulidade (ou desgosto... mas posso estar projetando) E Harry nem sequer a olha”, “A mente dela estava em LA La Land. Ela não prestou atenção ao momento. Não é a primeira vez. Em outras cúpulas, ela falava com as pessoas sem saber quem são ou o que dizem”, “Ela é verdadeiramente uma mulher doente, covarde e vil”, foram alguns comentários.