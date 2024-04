Como Christian Bale vai parecer como Frankenstein no filme ‘The Bride!’

Christian Bale The Bride!

Christian Bale está pronto para um desafio em sua carreira, deixando para trás o Batman para assumir um novo papel interpretando um dos monstros mais icônicos do cinema e da literatura. No próximo filme da Warner Bros. intitulado ‘The Bride!’, dirigido por Maggie Gyllenhaal em seu segundo longa-metragem como diretora, o ator interpretará Frankenstein.

Detalhes da produção e tudo o que você precisa saber.

Além de Christian, o filme também contará com Jessie Buckley no papel da noiva de Frankenstein. Gyllenhaal deu uma primeira olhada nos personagens principais através das redes sociais, acompanhado da legenda: “Conheçam a Noiva e o Frank!”

As imagens mostram Buckley com uma aparência gótica que se afasta do penteado pontiagudo em preto e branco que caracterizou o filme de 1935, "A Noiva de Frankenstein".

Jessie tem cabelos loiros quebrados e sobrancelhas da mesma cor, e em uma das imagens destaca-se uma mancha negra em sua boca que parece ser tinta.

Como é que Christian Bale vai parecer?

Ao mesmo tempo, Bale é apresentado com uma aparência mais próxima dos filmes clássicos de Frankenstein, mas com detalhes contemporâneos, como sua vestimenta e uma tatuagem que parece dizer a palavra "Hope" (Esperança em inglês).

Essa nova encarnação de Frankenstein também mostra detalhes de costuras na pele tanto na cabeça quanto no peito, reforçando a ideia de que esse famoso monstro foi criado a partir dos corpos de várias pessoas.

Christian Bale

Sobre o que será o filme?

A história levará os espectadores para a Chicago dos anos 1930, onde um solitário Frankenstein procura a ajuda do Dr. Euphronius para criar uma companheira. O desenlace resulta em uma jovem ressuscitada que assume o papel de ‘A Noiva’, desencadeando um intenso relacionamento amoroso, atenção policial e um movimento social radical.