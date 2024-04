Cena chocante de Theresa Fonseca e Sophie Charlotte fez Renascer viralizar

Uma conversa chocante entre Mariana (Theresa Fonseca) e Eliana (Sophie Charlotte) em Renascer viralizou nas redes sociais durante toda a semana, fazendo o público voltar a comentar positivamente sobre a novela das 21 horas, que durante um bom tempo foi vista como “morna”.

Sempre comparada com o remake de Pantanal, a segunda novela de Bruno Luperi nada em águas mornas na audiência, mas aos poucos alguns personagens estão conquistando o público.

Ao ver a cena de Mariana e Eliana em Renascer, o público comentou que as personagens são as “duas perigosas” da novela da Globo. Já uma outra pessoa destacou que a ex-mulher de Venâncio (Rodrigo Simas) está crescendo cada vez mais no remake de 2024.

Renascer: Separada de Venâncio, Eliana volta à fazenda e diz para Mariana que elas não carregam o sangue dos Inocêncio (Manoella Mello/Globo)

Há também quem mergulhe na atuação de Theresa Fonseca e Sophie Charlotte e questione se Mariana vai cair na lábia da vilã de Renascer, deixando claro que a esposa de José Inocêncio “não tem nada de inocente” na história da Globo: “Não sei quem é a mais perigosa?”, perguntou a fã do remake.

O que aconteceu em Renascer

Na cena em questão, Eliana volta à fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e tem uma conversa cheia de mistérios com a segunda esposa do protagonista de Renascer. Nela, a ex-mulher de Venâncio fala em unir forças contra a família mais poderosa de Ilhéus.

Depois de falar seus motivos para retornar ao local, Eliana descobre que Mariana é neta de um grande inimigo de Inocêncio e que, principalmente, ela foi resgatar tudo que perdeu.

Em sua fala, Mariana diz que José Inocêncio acabou com sua vida e com toda a sua família e que boa parte daquelas terras eram dela por direito. Mas, ao tentar encerrar a conversa, Eliana relembra que nenhuma delas leva o sangue dos Inocêncio nas veias e que isso faz delas aliadas.

