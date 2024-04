“A minha amiga mais íntima”: fãs de Billie Eilish enlouquecem ao entrarem na sua lista de ‘melhores amigos’

Billie Eilish, a renomada cantora e sensação das redes sociais, deixou seus seguidores em estado de choque após sua recente movimentação no Instagram. A artista causou alvoroço ao tornar todos os seus seguidores ‘close friends’ de forma aparentemente repentina. Essa estratégia gerou diversas reações entre seus seguidores e especulações sobre seus próximos passos no mundo da música.

O story do Instagram que inicialmente parecia exclusiva para seus ‘amigos próximos’ mostrava uma imagem que poderia ser interpretada de múltiplas formas, o que despertou um enorme interesse entre seus seguidores. Inicialmente, muitos acreditaram que haviam sido selecionados entre os 114 milhões de seguidores de Eilish para fazer parte de um grupo privilegiado. No entanto, essa emoção foi desfeita quando descobriram que simplesmente seguir a cantora no Instagram concedia acesso automático aos seus ‘amigos próximos’.

Billie Eilish agora tem todos os seus seguidores do Instagram em ‘amigos próximos’

Apesar dessa reviravolta inesperada, os fãs de Billie continuam expressando sua emoção por serem considerados parte de seu círculo íntimo nas redes sociais. Comentários como: "No meu currículo vou colocar que estive entre os melhores amigos da Billie Eilish" ou "Sim, estou realmente conversando com minha amiga mais íntima: Billie Eilish" inundam as plataformas digitais, refletindo a conexão emocional que os seguidores têm com a artista.

Recomendados

As especulações sobre as razões por trás desta ação de Billie Eilish apontam para uma possível estratégia de marketing para anunciar sua próxima produção discográfica. Desde que a artista trocou sua foto de perfil por um fundo azul e compartilhou uma mensagem enigmática sobre a masterização de seu novo álbum, os seguidores têm estado ansiosos por receber notícias sobre sua próxima era musical.

Após o sucesso avassalador de seu álbum ‘Happier Than Ever’ em 2021, Billie Eilish tem desfrutado de um período dourado em sua carreira. Seus vários prêmios, incluindo Globos de Ouro, Oscar e Grammy, solidificaram sua posição como uma das artistas mais influentes da indústria musical atual. Além disso, sua contribuição para o filme Barbie com a música ‘What Was I Made For’ tem sido aclamada tanto pela crítica quanto pelo público.