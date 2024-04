William e Kate Middleton ignoraram Camila Parker no seu primeiro Ano Novo juntos

William e Camila Parker assumiram nos últimos dias o comando da família real britânica, enquanto o rei Charles e Kate Middleton estão lutando contra o câncer. Diante disso, ambos tiveram que ser o rosto da coroa em diferentes atividades.

No entanto, isso não significa que as relações entre a rainha consorte e o príncipe de Gales sejam as melhores. Nesse sentido, há um fato em particular que deixa claro que nem sempre se deram bem.