Veja como é Blanket, o filho de Michael Jackson, hoje aos 22 anos

Blanket Jackson, também conhecido como Bigi, tem sido o foco de atenção recentemente devido à sua inesperada aparição nas manchetes. Filho do lendário cantor Michael Jackson, Blanket tem mantido um perfil discreto ao longo dos anos, em contraste marcante com seus irmãos mais velhos, Prince e Paris Jackson. No entanto, seu pedido ao tribunal para restringir o acesso de sua avó Katherine à herança familiar tem agitado a mídia e revelado um aspecto pouco conhecido de sua vida privada.

O filho de Michael Jackson, Blanket, está se dedicando ao mundo do cinema

Embora tenha nascido no centro dos holofotes em 21 de fevereiro de 2002, Blanket evitou a atenção da mídia tanto quanto pôde. Ele prefere ser conhecido como Bigi, e sua discrição o levou a se manter longe dos escândalos que cercaram sua família no passado. No entanto, sua recente ação legal causou um alvoroço inesperado.

A relação entre Bigi e sua avó Katherine sempre foi descrita como cordial, mas seu pedido ao tribunal revela tensões internas dentro da família Jackson. Sua preocupação com a gestão da herança demonstra que, apesar de sua juventude, ele está ciente da importância do legado deixado por seu pai e está disposto a tomar medidas para protegê-lo.

Apesar de seu desejo de manter sua vida privada longe dos holofotes, sabe-se que Blanket tem uma paixão pelo cinema. Seguindo os passos de seu pai, que lhe providenciou um professor particular de cinema, Blanket tem se aventurado na indústria cinematográfica como diretor e roteirista.

Está criando seu próprio caminho no cinema (Agencias)

Aos 22 anos de idade, ele já foi reconhecido por seu talento, recebendo o prêmio de Melhor Drama por seu curta-metragem ‘Rochelles’ no Festival de Cinema de Santa Mônica. Embora a atenção da mídia possa ser avassaladora, Blanket demonstrou estar determinado a traçar seu próprio caminho no mundo do cinema, longe do legado de seu pai. Seu sucesso precoce na indústria cinematográfica sugere um futuro promissor e a possibilidade de deixar sua própria marca no mundo do entretenimento.