Tom Holland será Romeu em nova versão de Romeu e Julieta, mas os internautas mostram seu lado mais cruel

Tom Holland foi anunciado como protagonista de uma nova versão de ‘Romeu e Julieta’ em formato teatral que será apresentada no West End de Londres, no entanto, as coisas não estão correndo bem. Este é provavelmente o romance mais famoso de todos os tempos e, embora a encenação seja muito querida por muitos, a escolhida para dar vida a Julieta está mostrando o lado mais cruel da sociedade.

Sem dúvida, o nome de Holland já é uma garantia, pois apesar de ter feito um grande nome em Hollywood, também tem mostrado suas habilidades teatrais. No entanto, é 'Julieta' que não está sendo bem recebida e a razão é terrível.

Trata-se de Francesca Amewudah-Rivers, mais conhecida por aparecer na série de comédia ‘Bad Education’ e já está recebendo os comentários mais cruéis por ser uma mulher negra e não caucasiana como seria o personagem de Shakespeare.

Claro que não é preciso investigar muito as publicações feitas nas redes sociais para encontrar comentários apontando a cor da pele dele e dizendo que "é inclusão forçada". Alguns até estão expressando que o diretor "fez de propósito" para "gerar polêmica".

“Simplesmente não faz sentido. Romeu e Julieta deveriam ter lugar no Renascimento italiano dos séculos XIV e XV. É Shakespeare, isso significa que era europeu. Simplesmente não é crível.” “Se querem empoderar mulheres negras, para isso existe Hamilton.” “Por que sempre têm que estragar tudo?” “E se contarem histórias diferentes e pararem de mexer nos clássicos???”"

Felizmente, há internautas que estão tomando melhores decisões, apontando que se trata de uma reimaginação e que não há motivo para não dar uma chance a Francesca.

"Esta versão provavelmente não ocorrerá no século XIV ou XV. West Side Story é basicamente uma nova versão de Romeu e Julieta". "Aqueles que reclamam sabem que Romeu e Julieta não existem e é por isso que podem fazer o que quiserem com a aparência deles??". "Bem, Julieta é um personagem fictício, poderia ser asiática ou latina. Nada parece agradar a eles", expressaram.

O caso é lamentável e reflete uma realidade preocupante sobre os desafios que a indústria do entretenimento enfrenta em relação à discriminação racial. Esse tipo de comportamento não é apenas inaceitável, mas também é profundamente prejudicial em muitos aspectos e, além de afetar as vítimas, contribui para criar um ambiente tóxico que pode desencorajar oportunidades para todos.

Produtores defendem Francesca

A nova encenação recebeu comentários de ódio Instagram (Instagram)

Os produtores da peça 'Romeu e Julieta' condenaram os comentários rac*stas postados online após o anúncio do elenco. Na sexta-feira, a companhia de teatro emitiu um comunicado condenando o "aluvião de abusos raciais deploráveis online direcionados a um membro de nossa companhia".

"Isto deve terminar. Estamos trabalhando com um grupo notável de artistas. Insistimos que eles são livres para criar obras sem enfrentar assédio online. Continuaremos apoiando e protegendo a todos em nossa empresa a todo custo. Qualquer abuso não será tolerado e será denunciado. A intimidação e o assédio não têm lugar online, em nossa indústria ou em nossas comunidades em geral. Nossa sala de ensaio está cheia de alegria, compaixão e bondade. Celebramos o talento extraordinário de nossos incríveis colaboradores. A comunidade de 'Romeu e Julieta' continuará ensaiando com generosidade e amor, e se concentrará na criação de nossa produção."

Amewudah-Rivers não é nenhuma novata, pois já participou com grande sucesso em produções como School Girls, O The African Mean Girls Play, assim como outras obras de Shakespeare, incluindo ‘Otelo’ e ‘Macbeth’. Interpretar Julieta ao lado de Romeo de Holand marcará sua estreia no West End. A peça será apresentada no Teatro Duke of York, em Londres, por um período limitado de 12 semanas, de 11 de maio a 3 de agosto. Atualmente, os ingressos para a peça estão esgotados.