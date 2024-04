Revelam que Shakira está saindo com Lucien Laviscount e temem que ele a esteja buscando por fama

Shakira está supostamente saindo com o ator britânico Lucien Laviscount, depois de tê-lo conhecido durante a gravação do vídeo de sua música ‘Puntería’, mas os amigos da cantora estão preocupados que ele só esteja buscando mais fama.

O dado foi divulgado pelo Daily Mail com base em fontes próximas à cantora, de 47 anos, que afirmam que ela está procurando se apaixonar, mas que o ator, de 31 anos, pode estar saindo com ela em busca de romance para se tornar mais conhecido.

"Shakira está desesperada para se apaixonar, mas seus amigos estão preocupados porque Lucien tem subido lentamente na escala de celebridades, enquanto namora mulheres que são tudo menos famosas do que Shakira", disse uma fonte ao referido meio.

O informante afirmou que "as mulheres com quem ele esteve são todas muito diferentes. Agora ele está saindo com a Shakira e ela quer amor, mas seus amigos temem que ele só queira que as pessoas saibam seu nome e ela o fornece. Eles estão se vendo, mas ainda não estão muito envolvidos".

A fonte indicou que Shakira ainda não superou Gerard Piqué, então eles classificam Lucien Laviscount como "um rebote".

Shakira e Lucien Laviscount depois de ‘Puntería’

Shakira e Lucien Laviscount em suas redes sociais Instagram

A cantora colombiana e a estrela de Emily In Paris começaram a namorar depois de gravarem o videoclipe de 'Puntería', uma produção onde ambos esbanjam sensualidade.

No vídeo mencionado, Lucien Laviscount está com o peito descoberto e atingido por uma Shakira que o tem na mira como sua presa mais desejada. Ele cai e ela limpa seu sangue.

A cantora colombiana e a estrela de Emily In Paris começaram a namorar depois de gravarem o videoclipe de 'Puntería' YouTube

Após a estreia do vídeo, ambos foram vistos juntos, depois de jantarem no restaurante italiano Carbone, localizado em New York. Os dois estavam vestidos de preto e pareciam muito relaxados.

As cantoras sempre estiveram entre as preferências de Lucien. O Daily Mail lembrou que antes de Shakira, Lucien estava saindo com a ex-cantora do Atomic Kitten, Kerry Katona, que ele conheceu no Celebrity Big Brother em 2011, quando ele tinha 19 anos e ela 31.

Citando a revista ¡OK!, o referido portal expôs que Kerry disse: "Lucien era muito encantador quando o conheci na casa do Celebrity Big Brother e nos divertimos, mas ele nunca foi oficialmente meu namorado".

Além disso, ele foi ligado sentimentalmente à também cantora do Little Mix, Jesy Nelson. Em novembro de 2021, foram fotografados se beijando em Londres.