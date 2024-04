“Que velha”, close indiscreto revela as ‘imperfeições’ de Shakira e desencadeia o pior nas redes sociais.

Shakira é uma das cantoras mas bem-sucedidas e, aos 47 anos, continua a acumular sucessos após lançar seu álbum mais recente, ‘Las mujeres ya no lloran’, que se tornou um dos favoritos de todos.

Além disso, com a sua idade, a famosa parece maravilhosa e radiante como se tivesse 20 anos, com um corpo incrível, e surpreende com seus looks jovens e modernos.

No entanto, os sinais da idade não perdoam ninguém e Shakira não foi exceção, e embora seja completamente normal, nas redes sociais começaram a criticá-la por este vídeo.

Recomendados

Fazem ‘close’ de Shakira e expõem suas imperfeições, desencadeando críticas

Através do TikTok está circulando um vídeo da Shakira sendo entrevistada durante a apresentação e lançamento de seu novo disco, e embora ela estivesse linda, era possível notar suas rugas e pés de galinha, algo completamente normal.

No entanto, a celebridade sempre as esconde e disfarça com filtros em suas redes sociais, mas desta vez foi exposta e nas redes sociais não a perdoaram.

“Como ela parece velha”, “esta é a verdadeira Shakira”, “mas o que aconteceu, ela não parece assim em suas redes sociais”, “os anos não perdoam”, “não parece Shakira, como ela engana”, “agora sim os anos estão aparecendo”, “está como a JLo que se faz parecer de 20 anos em suas redes sociais com tantos filtros e agora ficou evidente”, e “agora sim vemos o seu verdadeiro rosto”, foram algumas das reações nas redes sociais.

No entanto, muitos dos seus fãs saíram em sua defesa e garantiram que muitas gostariam de chegar à idade dela parecendo tão bem quanto a colombiana.

“Aqueles que a criticam, está tudo bem em casa?”, “Ah, muitas gostariam de chegar àquela idade parecendo tão bem”, “Eles acham que a gente não envelhece, haha”, “As rugas são normais nessa idade, ela é uma mulher real, não perfeita”, e “Shakira parece muito bem para a idade dela, deixem a inveja de lado”, foram algumas das pessoas que a defenderam.