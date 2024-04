Netflix: a intrigante série de 8 episódios que vai te deixar completamente cativado

É considerada uma das produções mais populares da plataforma de streaming, Netflix. Trata-se da série turca de suspense ‘Kübra’, que gerou tanta expectativa em sua primeira temporada que os espectadores estão ansiosos pelo lançamento da segunda.

A primeira temporada da série turca ‘Kübra’ consiste em oito episódios e deixou os espectadores ansiosos por mais.

Baseada no livro homônimo de Afsin Kum, esta série de suspense conta a história de um homem que, depois de receber mensagens que parecem prever o futuro, conquista seguidores e poderosos inimigos.

A série é dirigida por Durul Taylan e Yagmur Taylan e escrita por Rana Mamatlioglu, Bekir Baran Sitki e Murat Uyurkulak, a história se concentra em uma conversa que Gökhan, o protagonista da série, tem com Kübra de forma virtual. Apesar de não se conhecerem pessoalmente, o relacionamento cresce dia a dia, conforme relatado pelo portal Rating Cero.

À espera de novos capítulos

“Gökhan Şahinoğlu é um homem bonito, bastante responsável e respeitoso que trabalha numa oficina, ele tem uma namorada com quem ultimamente as coisas não estão correndo muito bem e em breve a vida irá surpreendê-lo com algo e alguém mais. Gökhan tem sido parte de um grupo virtual para fazer novos amigos há vários meses, mas um dia ele recebe uma mensagem de um usuário chamado Kübra, que começa a despertar certo interesse em Gökhan”, descreve a sinopse oficial da Netflix.

E adiciona: “A partir disso, ambos começam a compartilhar mais conversas e se aproximarem mais, apesar de ainda não terem se conhecido pessoalmente, apenas que Gökhan não espera a reviravolta que sua vida terá e a série de eventos inesperados após se conectar com esse usuário misterioso. Quem está por trás de Kübra? Será real?”.

A interpretação magistral de Cagatay Ulusoy como Gökhan gerou expectativas sobre um possível retorno com novos episódios.