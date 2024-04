Não superou? O susto de Brad Pitt ao confundir uma atriz com Angelina Jolie

Embora Angelina Jolie e Brad Pitt tenham sido um dos casais mais aclamados por serem dois dos atores mais bonitos de Hollywood, no entanto, o relacionamento deles terminou da pior maneira ao se envolverem em brigas e até disputas legais por seu divórcio e a custódia de seus filhos.

A atriz acusou o pai de seus filhos de agredi-la e a um de seus filhos adotivos, e por isso eles têm lutado nos últimos anos pela partilha de bens e pela guarda das crianças, resultando em um relacionamento totalmente fragmentado.

Agora soubemos que Brad levou um grande susto ao confundir uma atriz com a mãe de seus filhos durante um evento, o que indica que ele ainda não superou sua ex.

Recomendados

A reação de Brad Pitt ao confundir outra mulher com Angelina Jolie

Hiba Abouk foi a atriz espanhola que compartilhou a experiência rara que teve com Brad Pitt depois que ele a confundiu com Angelina Jolie devido à grande semelhança que possuem, com uma tonalidade de pele semelhante, olhos verdes e características faciais parecidas, como suas sobrancelhas e nariz.

Durante uma entrevista em um programa espanhol, a atriz revelou como foi a experiência com o galã de Hollywood, que acabou sendo um pouco desconfortável, mas também engraçada para ela, já que não é a primeira vez que a confundem com Jolie.

“Ainda me acontece. Sabe com quem aconteceu comigo? Com Brad Pitt. Foi na estreia de Babylon, no ano passado, exatamente há um ano, em Paris. Passou ao meu lado como se estivesse dizendo ‘ali está a Angelina’. Com a ordem de restrição ou sei lá o que eles têm”, brincou.”

Além disso, mencionou que, embora a tenha cumprimentado, o fez com grande surpresa e ficou olhando para ela por um longo tempo.

"Depois ele me cumprimentou. Eu não sabia quem era, mas como ele ficou chocado e percebeu que eu tinha percebido que estava olhando demais, quebrou o gelo dizendo 'olá'. E foi embora," contou.

As suas suposições sobre a confusão de Pitt com ela foram confirmadas quando uma amiga lhe contou que ele expressou o quanto as atrizes se parecem.

“Tenho que dizer que era uma sala fechada, havia poucos convidados. A atriz de Babylon, uma das garotas, Li Jun Li, é minha amiga, por isso estava lá. É verdade que ele comentou depois ‘ela se parece muito com Angelina’”, acrescentou.