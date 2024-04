Karol G interrompeu o pedido de casamento de um casal para colocar a música certa no momento

Karol G alcançou muitas conquistas com sua música, a cantora se tornou a primeira mulher a ganhar na categoria Grammy de ‘Melhor Álbum de Música Urbana’ por seu bem-sucedido trabalho discográfico ‘Mañana Será Bonito’, que não apenas lhe trouxe este prêmio, mas também vários outros no Latin Grammy e uma das turnês com maior público dos últimos meses, a ‘Mañana Será Bonito Tour’.

Karol G está na capital da Colômbia para dar dois concertos no Estádio El Campín e, embora não se soubesse muito sobre a ‘bichota’ na cidade, ela compareceu ao ‘The Juanpis Live Show’, um programa de entrevistas onde todas as semanas Alejandro Riaño conversa com personalidades influentes do meio artístico, como cantores e atores, mas a surpresa do teatro foi a presença de Karol G e, além de falar sobre seus começos na música, ela deu um pequeno concerto para os presentes e até dedicou uma música a um momento muito especial.

Acontece que dois dos assistentes do teatro subiram ao palco para se realizar seu compromisso , e Karol G, embora estivesse feliz pelo compromisso de seus seguidores, pediu ao casal que parasse um momento para dar a música adequada à situação, e pediu à sua banda para tocar ‘Contigo’, um dos últimos lançamentos que Karol tem com Tiesto, com um vídeo que se tornou viral porque é estrelado por Young Miko, mostrando o que seria um relacionamento em um ambiente de ensino médio com um casal, muitos elogiaram o vídeo.

Muitos reagiram à promessa de compromisso ao vivo de forma muito positiva e elogiaram o gesto de Karol G de imortalizar o momento do casal.