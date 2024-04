Foto do misterioso homem que seria o suposto namorado da princesa Leonor vaza

A princesa Leonor será a sucessora do Rei Felipe (Agencias)

Esta semana, os meios de comunicação espanhóis divulgaram que a princesa Leonor viajou até aos Estados Unidos, para a cidade de Nova Iorque, onde pode ter se reencontrado com um amigo íntimo, sendo esta a primeira vez que a jovem viaja para fora do continente sem os seus pais.

A princesa Leonor viajou para os Estados Unidos para se encontrar com Gabriel Giacomelli

Antes de viajar para solo americano, a próxima herdeira do trono espanhol e a monarquia espanhola foram vistas no centro de Madrid para assistir a uma procissão, em 31 de março passado, o que surpreendeu milhares de pessoas que não esperavam vê-los ali.

Princesa Leonor da Espanha A princesa Leonor completou 18 anos e gosta de dançar e se divertir com seus amigos (Instagram: @princesaleonorhd)

Gabriel Giacomelli é um jovem brasileiro que vive em Manhattan desde muito jovem e vem de uma família rica de São Paulo, de acordo com informações fornecidas pela revista alemã Bunte. Além disso, seus pais são pessoas proeminentes em suas respectivas áreas profissionais.

Recomendados

Por um lado, seu pai é um renomado financista que trabalha para um banco alemão, além de ser diretor de pesquisa de mercados emergentes, enquanto sua mãe trabalha na área de publicidade, o que os posiciona como uma família milionária.

Gabriel Giacomelli e a princesa Leonor são amigos íntimos.

No que diz respeito à educação, Giacomelli frequentou um internato de elite em Brooklyn antes de chegar ao Reino Unido e também fala diferentes idiomas, como inglês, alemão, além do português que é sua língua materna.

Quem é, afinal, Gabriel Giacomelli? O "misterioso" ex-namorado da princesa Leonor que deixa Letizia... https://t.co/Hb9QoOQN0m — Flash.Pt (@itsflash_pt) April 4, 2024

A princesa Leonor e Gabriel conheceram-se quando ambos estudavam no UWC Atlantic College, no País de Gales, onde se tornaram muito próximos. Gabriel até viajou com a princesa e a família real espanhola na Semana Santa de 2022.

A princesa das Astúrias viajou para Nova York para se encontrar com Gabriel, que estuda na Universidade de Nova York.