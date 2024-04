Este filme na Netflix tem sido muito criticado, mas é o mais assistido globalmente

A Netflix lança numerosos filmes de todos os gêneros, idiomas e países quase diariamente. No entanto, enquanto alguns são elogiados pela crítica, outros são criticados por especialistas em cinema.

O último é o caso do longa-metragem que atualmente ocupa o primeiro lugar no top 10 de produções cinematográficos em inglês mais assistidos no popular serviço de streaming.

Qual é o filme no top 10 da Netflix que a crítica destruiu?

Trata-se de ‘Um desejo irlandês’, uma comédia romântica estrelada por Lindsay Lohan, Ed Speleers e Alexander Vlahos que chegou ao catálogo da plataforma em 15 de março passado.

Com um total de 40.000.000 de horas assistidas, a produção de uma hora e meia de duração conseguiu alcançar o primeiro lugar no ranking dos filmes em inglês mais reproduzidos de 18 a 24 de março.

No entanto, apesar de ter acabado de chegar ao primeiro lugar, o filme já está há duas semanas consecutivas no top 10. Portanto, pode-se dizer que foi um sucesso entre o público.

Os cinéfilos especializados, por outro lado, deram críticas principalmente negativas a este filme dirigido por Janeen Damian. No entanto, todos concordaram que a atuação de Lohan é notável.

Lindsay Lohan como Maddie Kelly em 'Um desejo irlandês' | (Patrick Redmond/© 2024 Netflix, Inc.)

O que a crítica disse sobre ‘Um desejo irlandês’?

Owen Gleiberman da famosa revista Variety opinou que ‘Um desejo irlandês’ é “tão típico quanto a última comédia romântica descartável da Netflix, mas Lohan ainda pode iluminar uma cena”.

Benjamin Lee, do The Guardian, deu uma estrela de cinco. “A Netflix se especializou no tipo de conteúdo inócuo que pode ser colocado em segundo plano enquanto se passa roupa (...), é o que esperamos deles neste momento, mas não é o que desejamos para Lohan”, expressou.

Por sua vez, John Serba, do Decider, concordou com seus colegas de que “Lohan merece algo melhor” como atriz e afirmou que “a história é chata e previsível e os personagens não valem nada”.

Cenas do filme 'Um desejo irlandês' | (Netflix © 2024)

Mireia Mullor, do Digital Spy, deu duas estrelas de cinco e previu: “Uma comédia romântica de qualidade mediana e pouco inspirada que esqueceremos tão rapidamente quanto Lohan leva para filmar um novo”.

Enquanto isso, Marya E. Gates, do rogerebert.com, deu duas estrelas e meia de quatro. “Apesar de seus pequenos defeitos, ‘Um Desejo Irlandês’ é tão agradavelmente divertido como o tipo de romance de bolso que Maddie edita para Paul, e igualmente esquecível”, sentenciou.

Por último, Rachel Labonte do Screen Rant elogiou a compatibilidade de Lohan e Speelers. “Apesar dos diálogos desajeitados e das interferências mágicas, a química dos protagonistas brilha no romance central”, avaliou.

Nem tudo é mau...

No entanto, nem todos os críticos a destruíram. Maggie Lovitt da Collider descreveu-a como “uma divertida aventura romântica, repleta de belas paisagens, roupas bonitas e pessoas bonitas”.

“Se você for como eu, ficará corado, rirá e chutará como uma colegial”, disse. Além disso, Emily Zemler, do The New York Observer, deu uma classificação melhor: três estrelas e meia de cinco.

“Se você precisa de uma comédia romântica boba para enfrentar os longos e difíceis dias da realidade, veio ao lugar certo”, concluiu sobre o último filme de romance original da Netflix.

Cenas do filme 'Um desejo irlandês' | (Netflix © 2024)

Sobre o que é ‘Um desejo irlandês’?

‘Um desejo irlandês’ segue Maddie Kelly, uma jovem e talentosa escritora de Nova York que trabalha como editora e ghostwriter para Paul Kennedy, um escritor o qual ela está apaixonada há muito tempo.

Após reviravoltas do destino, seu chefe acaba se comprometendo com uma de suas melhores amigas e ela não tem outra opção senão colocar seus sentimentos de lado para ser a dama de honra no casamento na Irlanda.

No entanto, pouco antes da cerimônia, Kelly faz o desejo espontâneo de se casar com Kennedy sobre uma rocha mágica e acaba acordando em uma nova realidade que só havia sonhado.

Agora, é ela quem está comprometida e vai se casar com Paul. Seu sonho parece ter se realizado, mas logo percebe que sua alma gêmea não é ele, mas sim outra pessoa muito diferente.