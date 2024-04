E London? Paris Hilton ‘omitiu’ sua filha de sua foto de família e seu marido expõe a poderosa razão por trás disso

No último fim de semana, Paris Hilton comoveu as redes sociais com novas fotos do seu pequeno Phoenix durante as suas férias da Páscoa em St. Barts, no entanto, houve quem questionasse a ausência de London nas imagens comentando “Onde está London?”.

Desde que anunciou a chegada de sua pequena no final de novembro de 2023, Paris Hilton decidiu não apresentá-la oficialmente nas redes sociais, como fez com Phoenix, de quem mostrou o rosto quando ainda era recém-nascido.

Paris Hilton Instagram: @parishilton (Instagram: @parishilton)

Esta mudança abrupta tem confundido os usuários, que não pararam de questionar Paris Hilton sobre seu bebê e por que decidiu não mostrá-la em suas redes sociais, apesar de ser tão ativa nelas, compartilhando diversos momentos familiares.

Por que Paris Hilton não mostra seu bebê London?

Foi seu marido Carter Reum quem revelou as dolorosas razões que teriam levado Paris Hilton a se recusar categoricamente a apresentar London ao público, confirmando que isso se derivou da série de críticas que o pequeno Phoenix tem recebido por sua aparência física.

O empresário de 43 anos decidiu responder a um de seus seguidores sobre a ausência de London nas redes sociais de Paris Hilton, comentando que: “Ela ainda não está totalmente pronta para ser compartilhada com o mundo, mas é adorável e se parece com a mãe dela”, mostrando a preocupação da socialite com o bem-estar de seus filhos depois de receber comentários dolorosos dos internautas sobre seu pequeno Phoenix.

É por isso que Carter Reum enfatizou que a apresentação da mais nova da família de Paris Hilton acontecerá quando ela se sentir pronta e confortável, priorizando a privacidade e o bem-estar de London.

Paris Hilton mostra suas férias de Páscoa em St. Barts Instagram: @parishilton (Instagram: @parishilton)

Paris Hilton fala sobre as críticas ao seu bebê

O bebê de Paris Hilton tem sido vítima de centenas de críticas por sua aparência física nas redes sociais, levando a cantora de 'Stars Are Blind' a expressar sua profunda dor pela reação dos internautas em relação a Phoenix, admitindo que estava desolada.

“Não podia acreditar que pudessem ser maus e cruéis com um bebê inocente,” disse Paris Hilton à People: “Você pode dizer o que quiser sobre mim, mas este é meu anjinho. E se alguém disser algo que possa machucá-lo ou ferir seus sentimentos, eu sempre estarei lá para protegê-lo” e acrescentou firmemente que esse tipo de comentários desperta seu instinto de ‘mamãe urso’, sentindo pena daqueles que se expressam daquela forma sobre um pequeno.

Paris Hilton respondeu com classe aos ataques a seu filho (Foto: Instagram.)

Desta forma, a empresária se junta à lista de celebridades que optaram por esconder o rosto de seus bebês para evitar comentários dolorosos sobre sua aparência física e proteger sua segurança, pois houve aqueles que expressaram preocupação com o uso indevido das imagens dos pequenos.

Há aqueles que apoiaram Paris Hilton em sua decisão de não mostrar London, comentando nas redes sociais: “Ela está protegendo sua pequena de todos os comentários grosseiros e de ódio que seu filho recebeu e não a culpo! Linda família Paris!”, “Não é surpreendente, depois de como as pessoas falavam tão mal de seu filho quando era bebê.”