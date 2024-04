Confirmado Dune Messiah: a saga nas mãos de Villeneuve

A segunda parte de Dune revolucionou o cinema. O que foi mostrado na tela grande por Denis Villeneuve é uma obra de arte que se projeta como uma das grandes surpresas do Oscar 2025.

No dia 04 de abril, foi lançada a confirmação da terceira entrega. Dune Messiah narrará os acontecimentos posteriores à batalha em Arrakis, onde os Fremen prevaleceram sobre as tropas do Imperador e da Casa Harkonnen.

Dune 3 está confirmado Captura de tela

O diretor de cinema canadense, criador de ‘A Chegada’, Blade Runner e Sicario, comentou que tomará a decisão de entregar a terceira parte apenas se sentir capaz de superar o que foi alcançado em seu recente longa-metragem.

O que veremos na terceira parte?

Esta história centra-se no novo Império Estelar Fremen, com a Bene Gesserit, a Cofradia Espacial, os Bene Tleilax, a princesa consorte Irulan Corrino e os Fremen rebeldes ao Quizarato, que vêem como o novo império dilui sua cultura e costumes ancestrais, em um complô para tomar o controle do Império.

Dune 3 está confirmado Captura de tela

Passaram-se doze anos desde a sua vitória na Batalha de Arrakeen, quando ele tomou o controle do Império do Milhão de Mundos das mãos do imperador Shaddam IV da Casa Corrino, e duas cruzadas foram travadas nos mundos do império para espalhar a religião Fremen.

Uma obra-prima

Dune 2 herda o melhor espetáculo visual imersivo do primeiro filme. O sol e a areia de Arrakis assumem todo o protagonismo, criando imagens de uma beleza extraordinária. Além disso, são apresentados efeitos especiais perfeitamente realistas e muito bem realizados. O filme eleva o padrão exigido para produções desse calibre. Ao lado dele, qualquer filme lançado nos últimos anos - com exceção de Avatar - fica muito aquém nesse aspecto, afirmaram especialistas da área.