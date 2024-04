Celebridades de Hollywood que têm suas próprias marcas de bebidas

Com frequência, os artistas exploram diversas oportunidades de mercado para expandir seus horizontes econômicos, adentrando em setores como o imobiliário, moda e maquiagem. No entanto, nos últimos anos, tem sido notado um crescente interesse por parte de muitos deles em tentar a sorte na indústria de bebidas alcoólicas.

Esta mudança de foco é devida a uma variedade de fatores, como a possibilidade de estabelecer parcerias comerciais, o grande potencial de desenvolver marcas pessoais sólidas e a capacidade de alcançar audiências mais amplas através do marketing.

A seguir, algumas das celebridades que apostaram neste setor e lançaram sua própria marca de bebidas alcoólicas:

George Clooney

O reconhecido ator é um dos primeiros a entrar na indústria, considerando que, em 2017, a Diageo (importante empresa britânica de bebidas alcoólicas) comprou a Casamigos, a empresa de tequila que ele fundou junto com Rande Gerber, empreendedor e marido de Cindy Crawford, e Mike Meldman. A transação foi avaliada em US$ 1 bilhão. Além disso, com o impulso da aquisição, a marca se internacionalizou.

Jay-Z

Em fevereiro, a LVMH (conglomerado multinacional francês de luxo conhecido e proprietário) anunciou a aquisição de 50% da Armand de Brignac, a marca de champanhe do rapper, conhecida como Ace of Spades. Vale ressaltar que Jay-Z havia adquirido uma participação na marca em 2014, após um boicote ao Cristal, quando um executivo fez comentários negativos sobre seus consumidores rappers. Em 2019, esta bebida teve seu sétimo ano consecutivo de vendas recorde nos Estados Unidos.

Bob Dylan

O vencedor do Prêmio Nobel lançou em 2018 Heaven's Door, seu uísque, em parceria com Marc Bushala, empreendedor do setor à frente da Spirits Investment Partners (SIP). Além do nome fazer referência à sua música, a garrafa tem um design feito no estúdio de arte de Dylan, Black Buffalo Ironworks.

Para 2024, o plano do artista inclui abrir sua própria destilaria e centro de artes em Nashville. Sua bebida atualmente é vendida na Inglaterra, Canadá e Alemanha.

Kendall Jenner

A modelo internacional foi uma das últimas a entrar nesse ramo com o lançamento de sua tequila 818. Apesar de inicialmente ter recebido muitas críticas de apropriação cultural por lançar um produto mexicano, sua bebida já ganhou vários prêmios e promete ser um sucesso em vendas.

Ryan Reynolds

Em 2008, o ator comprou uma participação na Aviation Gin através de sua empresa Maximum Effort Marketing. No ano passado, a Diageo anunciou a compra da Davos Brands por US$ 610 milhões, que inclui, além do gin de Reynolds, a Astral Tequila, Sombra Mezcal e TYKU Sake. Vale ressaltar que a Aviation representa 40% do segmento de gin super premium nos Estados Unidos e cresce 100% nesse mercado.

Dan Aykroyd

O comediante lançou a Crystal Head Vodka em 2013, uma bebida espirituosa premium que se tornou cult devido ao design da garrafa em forma de caveira, que leva a assinatura de John Alexander, um renomado pintor americano. Atualmente, é vendida em mais de 30 países e ganhou vários prêmios no segmento de alta qualidade.

Kate Hudson

No final de 2019, a atriz fundou a King St. Vodka. Sua bebida, destilada sete vezes, tem água alcalina e é feita a partir de milho sem glúten. Ela fez isso em parceria com David Kanbar, empresário que já havia criado destilados com outras celebridades, e que também ajudou a projetar a embalagem.

Aaron Paul e Bryan Cranston

Os protagonistas da bem-sucedida série Breaking Bad, que também são amigos, lançaram em 2019 o Dos Hombres Mezcal, a partir de um mezcal de San Luis del Río, uma cidade a cerca de quatro horas do centro de Oaxaca, com cerca de 400 habitantes.