BBB 24: Lucas Buda ainda não sabe, mas seu divórcio já saiu

Confinado na casa do BBB 24, o participante Lucas Buda ainda não deve ter sido notificado, mas a Justiça do Rio de Janeiro já aceitou o pedido de divórcio litigioso da agora ex-esposa Camila Moura, de acordo com notícia do G1.

A advogada de Camila, Adélia Soares, confirmou a informação, apesar do divórcio correr em segredo de Justiça.

“O pedido de divórcio foi proposto no período de confinamento de Lucas no programa. Porém, de acordo com a legislação, o divórcio não precisa da aceitação da outra parte. É um ato unilateral, qualquer pessoa tem o direito de se divorciar da outra, e a outra não pode impedir. Por isso não houve a necessidade de uma intimação ou manifestação dele”, disse Adélia.

Segundo a decisão, todo o patrimônio líquido conquistado durante o relacionamento do casal será dividido entre as duas partes, não importa qual deles tenha conquistado.

Camila já havia manifestado sua intenção de se separar de Buda desde que o brother começou a flertar com Giovanna Pitel durante as festas do BBB. Segundo ela, Lucas a expôs. “Quando eu fui na rua, ao mercado, me chamaram de corna. Naquele momento, eu falei: ‘Não dá, não vou ficar me expondo, lutando pelo cara’. Ele não consegue fazer o mínimo por mim, que é não me expor, porque foi o que eu pedi”, explicou.

O divórcio litigioso é pedido quando não há consenso entre as partes para o fim do casamento, então o juiz atende um pedido unilateral e decide sobre os principais pontos, como a partilha de bens e a guarda dos filhos.