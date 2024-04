As músicas da Shakira são chatas? Veja o que os internautas pensam

O novo álbum de Shakira, intitulado ‘Las mujeres ya no lloran’, foi lançado. Durante cerca de dois anos, ela esteve trabalhando em cada uma das músicas que compõem esta produção, totalizando 16 composições. Em sua apresentação mais recente no concerto gratuito em Nova York, a famosa recebeu críticas não muito boas. Internautas consideram que suas músicas continuam focadas nas mesmas questões com Piqué e, em sua maioria, são entediantes.

O que pensam os fãs?

A vida amorosa de Shak se torna mais tranquila depois de seus problemas de relacionamento que se tornaram públicos através das músicas. Os fãs, ao verem seu show em 'Times Square', deram suas opiniões.

“Me diz que você ainda está magoada, sem dizer que está magoada”, “Shakira é maravilhosa, sempre adorei, mas agora acho que ela passou dos limites com o pai de seus filhos”, “Já está cansativo, vire a página”, “Esperava um pouco mais deste álbum, sinceramente. Muitas colaborações, sinto que tiram um pouco de sua essência”, são algumas das opiniões no Instagram.

Recomendados

Novos concertos gratuitos

Depois das entrevistas que a colombiana deu a meios de comunicação de todo o mundo, nas quais falou com força sobre seu ex-parceiro e pai de seus filhos Milan e Sasha, o espetáculo que apresentou em Nova York parecia ser um presente para seus seguidores no mercado americano. Além disso, é claro que a carreira da artista de 47 anos não se concentrou em um único país, um único idioma ou uma única cultura, sendo o melhor lugar para representá-la a ‘Capital do Mundo’, mas tudo não fica por aí. A artista tem uma programação de concertos gratuitos em outras regiões.

Estima-se que sejam México, Rio de Janeiro e Bogotá os sortudos em ver a rainha global que continua a subir como a espuma no cenário musical, apesar de tantos conflitos pessoais que vinha enfrentando desde a sua separação com o ex-jogador de futebol.