Shakira agora criticou a Bíblia: “A história de Eva foi uma história criada por misóginos”

"No passado, quando as mulheres estavam passando por uma situação difícil, esperava-se que mantivessem suas maneiras, escondessem a dor e chorassem em silêncio. Isso acabou. Agora ninguém vai nos controlar. Ninguém vai nos dizer como curar, como limpar nossas feridas", disse a cantora.

Os seus filhos odiaram a Barbie

"Meus filhos absolutamente odiaram. Eles sentiram que era castrador e eu concordo, até certo ponto. Estou criando dois meninos. Eu quero que eles também se sintam poderosos, enquanto respeitam as mulheres. Gosto da cultura pop quando tenta capacitar as mulheres sem privar os homens de sua capacidade de serem homens, de proteger e prover também. Acredito em dar às mulheres todas as ferramentas e a confiança de que podemos fazer tudo sem perder nossa essência, sem perder nossa feminilidade. Acredito que os homens têm um propósito na sociedade e as mulheres também têm outro propósito. Nós nos complementamos e esse complemento não deve ser perdido", expressou.

E se, embora algumas pessoas tenham criticado a forma como a mensagem foi transmitida no filme de Greta Gerwig, outros a questionam porque dizem que seu empoderamento é falso e que "não entenderam o filme".

