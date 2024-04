Séries e filmes que chegam à Netflix nesta sexta-feira, 5 de abril: um deles é baseado em fatos reais

Um plano infalível para ter uma sexta-feira à noite extraordinária é ficar em casa assistindo às últimas novidades da Netflix enquanto degustamos nossos petiscos favoritos no sofá.

A gigante do streaming adicionou ao seu catálogo várias séries e filmes em 5 de abril para que possamos desfrutar, sozinhos ou acompanhados, e nos desconectar do estresse acumulado da semana.

Na lista dos projetos recém-chegados à plataforma nesta data, há desde uma série de terror e ficção científica até um filme baseado em um fato real ocorrido há alguns anos.

Recomendados

As séries e filmes que chegaram à Netflix na primeira sexta-feira de abril

Quer saber tudo o que chegou à Netflix nesta primeira sexta-feira do mês? Continue lendo para descobrir e suas sinopses para que você possa começar sua sessão de maratona hoje bem informado.

Parasyte: Os Cinzentos

Os talentosos atores Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan e Lee Jung-hyun são os protagonistas desta série de terror e ficção científica sul-coreana inspirada no bem-sucedido mangá do japonês Hitoshi Iwaaki.

Sinopse: Quando parasitas desconhecidos tomam conta de hospedeiros humanos e vão ganhando poder, a humanidade deve se levantar para enfrentar essa ameaça crescente.

A rede antissocial: Dos memes ao caos

Os amantes de documentários têm que começar sua maratona de sexta-feira assistindo a este filme sobre o caos que o site anônimo 4chan causou no mundo no início dos anos 2000.

Sinopse: Do meme ‘Rickroll’ às teorias conspiratórias virais: neste documentário, um site anônimo evolui para se tornar um epicentro do caos no mundo real.

O cão samurai: a lenda de Kakamucho

Se o seu plano de sexta-feira inclui crianças a partir de 10 anos, elas vão adorar este divertido filme animado com as vozes em inglês de Michael Cera, Samuel L. Jackson e Ricky Gervais.

Sinopse: Um jovem cachorro que sonha em se tornar um samurai enfrenta preconceitos e duras lições de vida quando se vê envolvido em um plano para apagar do mapa uma cidade habitada por gatos.

A grande exclusiva

Gillian Anderson, Billie Piper e Rufus Sewell lideram este filme sobre tudo o que aconteceu para que o príncipe Andrew concedesse a entrevista que o levou a abandonar seus deveres públicos.

Sinopse: Esta dramatização, inspirada em eventos reais, nos dá acesso privilegiado aos bastidores da infame entrevista das mulheres do Newsnight com o príncipe Andrew.