Renascer: Dona Patroa briga com Egídio no capítulo desta sexta-feira, 5

Para defender a filha, Dona Patroa briga com Egídio no capítulo de Renascer (Angélica Goudinho/Globo)

Dona Patroa (Camila Morgado) dá indícios que não suporta mais as maldades e o casamento de fachada com Egídio (Vladimir Brichta) e, no capítulo desta sexta-feira (05), ela enfrenta o vilão de Renascer.

Tudo começa quando Egídio ofende Sandra (Giullia Buscacio) e ameaça bater na filha, que largou tudo para viver uma temporada na fazenda dos pais. Porém, a personagem de Camila Morgado em Renascer não vai deixar com que o marido encoste um dedo na jovem.

Com tanta agressividade, Sandra se afasta de Egídio e diz que não fica mais na fazenda, já que corre riscos. Na cena, que vai ao ar no capítulo desta sexta-feira (05), Dona Patroa acaba por se despedir da filha, situação que deve deixar o casamento com o vilão do remake ainda mais abalado.

Em Renascer, Sandra vai atrás da história de Jacutinga (Angélica Goudinho/Globo)

Ao sair da fazenda de Egídio e Dona Patroa, Sandra vai até o bordel e pergunta a Norberto (Matheus Nachtergaele) por onde anda Jacutinga (Juliana Paes), que deixou a cidade no começo da segunda fase de Renascer.

O capítulo da novela da TV Globo mostra ainda que João Pedro (Juan Paiva) está muito preocupado com o futuro de Sandra.

Os problemas da família protagonista de Renascer

A família de Egídio não é a única com problemas na novela das 21 horas. Segundo o roteiro divulgado pela Globo, José Inocêncio (Marcos Palmeira) tem muito para resolver em sua fazenda.

Em cenas exibidas nesta sexta-feira (05), o protagonista de Renascer dá uma lição em Bento (Marcello Melo Jr.) e exige que o filho passe o dinheiro da venda do cacau para o filho caçula. Isso vai dar muita discussão e gritaria, pode apostar.

Ainda sobre a vida financeira da família, José Inocêncio faz uma proposta de negócio e João Pedro aceita o acordo com o pai.

José Inocêncio lida com os conflitos dos filhos em Renascer (Manoella Mello/Globo)

