Quem diria! a mulher inesperada que se tornou a pessoa mais próxima do príncipe William

Kate Middleton / Príncipe William / Camila Parker

Após o diagnóstico de câncer de Kate Middleton, diz-se que o príncipe William encontrou uma aliada na realeza, uma das ‘poucas pessoas’ em quem ele pode confiar absolutamente, conforme revelado por um especialista.

O príncipe William encontra refúgio em uma mulher que não é Kate Middleton.

Este ano tem sido incrivelmente desafiador para o príncipe de Gales, já que tanto seu pai como sua esposa estão lutando contra o câncer. Como resultado, a princesa de Gales está afastada de seus deveres reais e o rei descansando longe da vida pública, o príncipe William e a rainha Camila estão à frente da monarquia.

Príncipe William e Kate Middleton

A especialista real, Jennie Bond, acredita que a situação atual provavelmente aproximou o herdeiro do trono e a rainha consorte. Além disso, a antiga correspondente da BBC falou à Ok! sobre a rainha Camila e o príncipe William e afirmou que eles apenas confiam um no outro nesta situação tão delicada enquanto o rei e Kate se recuperam.

O príncipe William conta com o apoio da rainha Camila nos momentos mais difíceis

"Os tempos difíceis muitas vezes unem as pessoas muito mais. Apesar de todos os avanços alcançados no tratamento do câncer, ainda é algo assustador", afirmou a especialista.

Camila Parker

“E embora Camila e William mantenham uma aparência de coragem diante do mundo (e sem dúvida também diante de seus cônjuges), pode haver momentos em que eles confiam um no outro sobre como estão lidando com tudo”, acrescentou.

A especialista em realeza também destacou o discurso do príncipe William após a morte da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, quando revelou que sua avó esteve ao seu lado nos “momentos mais felizes”, bem como nos “dias mais tristes” de sua vida.

Jennie sugeriu que a rainha consorte teria “compartilhado alguns desses momentos” com seu enteado e que isso “certamente deve fortalecer seu relacionamento”.