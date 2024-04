Piqué cala rumores de separação com Clara Chía, mas dizem que ele a está usando por esta razão

Gerard Piqué e Clara Chía Martí O casal continua com seu romance (Instagram (@3gerardpique))

Gerard Piqué e Clara Chía Martí decidiram aparecer juntos após várias semanas de ausência da jovem de 24 anos, o que levou a especulações sobre uma possível ruptura.

O casal que se tornou um dos mais criticados e rejeitados em 2022 por iniciar seu affair quando o empresário ainda estava com Shakira, preferiu manter distância para evitar a exposição pública na qual Clara se viu envolvida, ela que não está acostumada a ser perseguida pelas câmeras.

Piqué tinha se encarregado de aparecer apenas em seus compromissos de trabalho e até em algumas saídas com amigos, então muitos pensaram que seu amor com Chía tinha acabado, mas agora eles voltaram a aparecer juntos, embora em meio a um novo escândalo.

Piqué aparece com Clara Chía em meio a um escândalo legal

Gerard Piqué se envolveu em um novo escândalo, mas desta vez não se trata de sua separação com Shakira, mas sim de questões legais pendentes de sua carreira como jogador de futebol.

E as contas bancárias do catalão estão sendo investigadas pela UCO (Unidade Central Operativa) da Guarda Civil, pelo suposto recebimento de comissões pela realização da Supercopa de futebol na Arábia Saudita, que teria intervindo no caso através de sua empresa Kosmos para modificar a mudança de sede da competição.

¿Siguen juntos Gerard Piqué y Clara Chía?: la sorprendente imagen de la pareja en medio de la investigación de la Guardia Civil https://t.co/oRuGT0DpiG — La Nueva España (@lanuevaespana) April 4, 2024

As autoridades estão buscando garantir que você não tenha dado presentes ou doações ao ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales, ou a outros diretores da organização durante as negociações.

No meio da situação, Piqué foi flagrado saindo de sua residência com sua parceira, levando muitos a pensar que ele a está usando para desviar a atenção da perseguição legal, já que ela tem sido uma das mulheres mais expostas nos últimos meses.

“Como posso mostrar que não estou preocupado e desviar a atenção?... ah, já sei, vou pedir ao meu amigo repórter para me filmar saindo feliz com a minha amante”, “É hora de levar a Clara para que não me perguntem por Rubiales”, “Como ele usa a sua namoradinha”, “Agora que eles saem juntos, ela não percebe”, têm sido alguns comentários nas redes.”