O truque de Camila Parker para conquistar o Rei Charles III, que Lady Di não conseguiu

O Rei Charles III e Camila Parker protagonizaram uma história de amor que foi submetida ao escrutínio público e a fortes críticas por terem iniciado seu romance no meio do casamento real com Lady Di e o dela com Andrew Parker Bowles, situação que foi duramente rejeitada.

Apesar de ambos verem seu amor interrompido, acabaram se divorciando e puderam viver seu romance, tornando-se agora ambos Reis da Inglaterra, apesar do ódio que os seguidores de Diana ainda mantêm por ela.

No meio do sofrimento do filho da Rainha Elizabeth II, a rainha consorte tem saído para representar a coroa, por isso, nas últimas semanas, ela tem sido vista mais ativa do que nunca nos diferentes eventos reais.

Foi assim que Camila Parker conquistou o Rei Charles III

O Rei Charles III e Camila Parker eram grandes amigos antes de se tornarem amantes, então ambos se conheciam perfeitamente, ao contrário da Lady Di, que conheceu seu marido quando ainda era muito jovem e se casaram pouco tempo depois de se conhecerem.

A psicóloga especialista em casais e autora do famoso livro 'Viciada em um idiota', Lara Ferreiro, foi encarregada de analisar o casal real depois de permanecerem juntos por mais de três décadas.

“Charles está completamente apaixonado por Camilla, vive obcecado por ela e não parou até se casar. Camilla foi o grande amor de sua vida, ele, que não está acostumado a ser rejeitado, está apaixonado por ela”, disse à revista Lecturas.

Parece que Parker tem muitas coisas em comum com seu marido e também despertava seu lado mais sexual, lembremos que nos anos 90 vazou uma gravação de uma conversa picante que tiveram por telefone.

“Charles e Camilla têm muito em comum, por exemplo, adoram cavalos, polo... Mas há muito mais. Charles tem sido muito indeciso, exceto com Camilla, e não parou até conquistá-la. São 50 anos de amor, a base deles é a amizade. Com Lady Di não tinham nada em comum. Se você observar as imagens de Charles e Camilla, eles estão sempre rindo, ambos têm um senso de humor muito britânico, têm seus próprios códigos. Além disso, apesar dos anos, mantêm um lado muito sexual e apaixonado, mas também outro muito emocional e divertido. Camilla sabe lidar com a personalidade complexa de Charles, porque ela passa por cima de tudo”, acrescentou.

No entanto, a relação deles vai além. Ao contrário da princesa Diana,, Camilla foi um pilar fundamental para Charles, que sofreu uma infância solitária e enfrentou diferentes traumas que o levaram a se tornar uma pessoa maníaca e irritável, então ela se tornou sua grande salvação ao entender cada um de seus episódios e acompanhá-lo.

“Camilla foi a madrasta da história, a que para muitos destruiu Lady Di, embora Charles estivesse comprometido com Diana. Charles teve uma infância muito solitária, com pais muito ocupados, o que o fez ser uma pessoa maníaca, tímida, embora tente e se irrite facilmente. Charles tem pouco carisma, mas com Camilla se transforma e ri, mostrando sua melhor versão. Charles tem se empenhado em ficar com Camilla desde que se conheceram, pois com ela é próximo, amável e ela é capaz de lidar com essa personalidade tão peculiar”, enfatizou.