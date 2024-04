O sonho de Lionel Messi de disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024 cada vez mais longe

Lionel Messi tem a esperança de jogar nas Olimpíadas de Paris 2024, pois seria uma oportunidade de continuar aumentando seu legado na história do futebol.

Na verdade, Javier Mascherano, ex-colega do astro e atual treinador da seleção sub-23 da Argentina, já expressou seu desejo de ter o número 10 na competição de verão.

“Fizemos o convite para Léo nos acompanhar nos Jogos Olímpicos e concordamos em falar novamente. Sabemos que não é uma situação fácil para ele. Falei com Léo e concordamos em conversar novamente em um tempo. Ele está começando a temporada com o Inter Miami, ainda falta muito para os Jogos, especialmente considerando que ele também tem a Copa América. Não é uma situação fácil. Temos que ver se ele realmente tem energia para estar”, detalhou o estrategista.

No entanto, a possibilidade de ver o Léo nos Jogos Olímpicos de Paris está se afastando, pois o calendário não parece ser favorável para ele.

De acordo com informações da ESPN, é quase certo que Messi não estará no torneio de verão, devido aos jogos que estão por vir para o craque do Inter de Miami.

A Copa América é o principal inimigo de Léo

A Copa América é um dos principais obstáculos, pois Lionel Scaloni quer contar com ele. Este torneio será disputado de 20 de junho a 14 de julho, no caso de a Albiceleste avançar até a final.

Enquanto os Jogos Olímpicos começam em 24 de julho, então você teria apenas 10 dias para se integrar completamente. Além disso, o Inter de Miami também está cuidando de seus interesses.

A partir de 26 de julho começará a Leagues Cup, competição que ganharam no ano anterior. O panorama não parece favorável para Leo, que queria coroar sua carreira jogando mais uma competição olímpica.