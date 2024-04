“Melhor aceitar seu tamanho”: Katy Perry fica presa num vestido e foi assim que as redes sociais reagiram

Dentro de casa, as celebridades vivem muitas situações curiosas que os fãs nem imaginam, como aconteceu recentemente com Katy Perry. A famosa abriu as portas da sua intimidade para os seus seguidores através da sua conta no Instagram, onde compartilhou um acontecimento engraçado que se tornou viral.

No meio de suas campanhas publicitárias, a intérprete de ‘Hot N Cold’ ficou presa dentro de uma luxuosa criação da Bottega Veneta, o que gerou muitos comentários na internet.

O divertido vídeo de Katy Perry presa em um vestido

De acordo com o portal RVSP, a americana passou por um momento divertido e ao mesmo tempo desconfortável dentro de uma criação da marca italiana fundada nos anos 60 avaliada em US$ 8.930,47.

Por essa razão, Katy Perry percebeu que não era uma opção cortar o vestido em que ficou presa e que ela compartilhou de perto em um reel, enquanto parecia frustrada.

"Não consigo tirar este vestido", começa dizendo enquanto o vemos amassado e ela desconfortável por não conseguir removê-lo. "Podemos cortá-lo?", pergunta um de seus assistentes, ao que ela responde: "simplesmente não se pode cortar um Bottega".

Na verdade, no texto da publicação, ela brinca dizendo que tem ‘cortado’ (eliminado) os participantes do American Idol, o reality show do qual é jurada, mas não pode fazer o mesmo com seu lindo vestido vermelho.

Sua silhueta avant-garde, com ombros estruturados e uma linha que definia a cintura, faz com que ele pareça espetacular, mas definitivamente perigoso de usar nessas situações.

As reações dos internautas não demoraram a chegar, dizendo “cortar um Bottega seria um pecado da moda”; “é melhor usar roupas do seu tamanho e evitar isso”; “Vista outra coisa...”; “É apenas tecido, corte-o”; “Isso é o que acontece quando queremos exibir um corpo que não temos”, foram parte dos comentários.