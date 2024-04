Mau tempo arruína o espetáculo da F1 no GP do Japão

Entre chuva, fortes ventos, frio e umidade, foi realizada a segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Japão com as arquibancadas lotadas, apesar das adversidades climáticas, apoiando o piloto local, Yuki Tsunoda da equipe RB.

Uma das primeiras novidades foi a ausência de Logan Sargeant da Williams devido ao seu carro estar em reparação após o forte acidente que sofreu na primeira sessão, quando perdeu o controle do veículo e bateu na barreira de proteção.

A chuva e as poças leves fizeram com que se perdessem 12 minutos no início da prática até receberem o sinal de controle de corrida de que era seguro correr na pista; no entanto, a chuva impediu a prática normal, os pilotos saíram em sua maioria apenas para dar duas ou três voltas cada um.

As principais escuderias como Red Bull, Ferrari e McLaren não expuseram seus pilotos ou veículos ao optar por não sair para realizar nenhuma volta de reconhecimento ou coleta de informações sobre o comportamento dos pneus.

Grande Prêmio do Japão (Clive Mason/Getty Images)

A maior quantidade de aplausos e ovações foi recebida pelo piloto local, Yuki Tsunoda, que completou três voltas de forma eficaz para marcar o melhor tempo de volta entre todos os pilotos que se arriscaram nas condições adversas do circuito de Suzuka.

Max Verstappen e o mexicano Sergio Checo Pérez não entraram em ação por indicação de seu chefe Chris Horner; na verdade, nem sequer entraram em seus RB 20 em algum momento; Carlos Sainz da Ferrari passou dezenas de minutos em seu carro esperando uma oportunidade para sair para a pista, mas no final só recebeu a luz verde de autorização para uma volta.

Outras equipes que se animaram a dar algumas voltas para deleite do público foram Lewis Hamilton da Mercedes, os pilotos da Haas, Sauber, Albon da Williams e Oscar Piastri da McLaren; espera-se que na terceira sessão de treinos livres, bem como na classificação, as condições climáticas sejam melhores para um melhor espetáculo.