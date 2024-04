Macaulay Culkin deixou a atuação? Ele exibe seu novo trabalho como “pessoal de hotel” e surpreende seus fãs

Macaulay Culkin é um dos atores mais famosos e bem-sucedidos que começou no mundo da atuação desde muito pequeno em filmes como Esqueceram de Mim, Riquinho e Meu Primeiro Amor.

Aos 43 anos, o ator continua a ter sucesso, embora tenha se afastado um pouco das telas para se dedicar ao seu casamento com Brenda Song e à sua nova vida como pai, pois já tem dois filhos lindos.

No entanto, recentemente surpreendeu seus seguidores ao mostrar seu "novo trabalho" em um hotel.

Surpreende seus fãs com nova profissão

Macaulay Culkin exibiu em suas redes sociais seu suposto novo trabalho em um hotel de Nobu Los Cabos, e estava vestindo o uniforme.

“Então a senhora e eu fomos ao @nobuloscabos para o aniversário dela. No primeiro dia fomos à loja de presentes e encontrei esta camiseta. Como agora me parecia com o pessoal, decidi passar meus quatro dias lá me fazendo passar por: garçom à beira da piscina, dona de casa, garoto da cabana, assistente de serviço de quarto, botão de salto”, escreveu o ator usando bermudas bege com uma camiseta do hotel e tênis brancos.

Em cada imagem, ele estava desempenhando cada uma das tarefas que mencionou, como se estivesse trabalhando no hotel e servindo a sua esposa, Brenda Song, mas tudo não passou de uma brincadeira e publicidade para o luxuoso hotel, o que causou muita diversão em seus fãs.

“Ele não é mais ator? Haha, ele é o melhor, sempre tão engraçado”, “Ricky Ricón trabalhando em um hotel, em que momento isso aconteceu”, “ele é o mais engraçado, eu o amo”, “espero que ele não deixe a atuação por esse trabalho haha”, “ele é bom em tudo que faz, mesmo sendo um trabalho”, “eu amo Macaulay, e Brenda é incrível”, e “ele será um ótimo trabalhador no hotel, ele é incrível, só espero que não deixe a atuação”, foram alguns dos comentários nas redes.